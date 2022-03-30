İhlas Haber Ajansı

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Rüşvet alan tapu memuru ile rüşvet veren bir kişi tutuklandı

Gaziantep’te KOM ekiplerinin Yavuzeli Tapu Müdürlüğüne düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve rüşvet aldığı tespit edilen memur ile rüşvet veren bir kişi tutuklandı.

Gaziantep'te KOM ekiplerinin Yavuzeli Tapu Müdürlüğüne düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve rüşvet aldığı tespit edilen memur ile rüşvet veren bir kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Yavuzeli Tapu Müdürlüğüne rüşvet operasyonu düzenledi. Organize suçlarla mücadele çerçevesinde çalışma yürüten ekipler Yavuzeli Tapu Müdürlüğünde çalışan bir memurun tapu işlemlerini yapmak için vatandaşlardan menfaat temin ettiğini tespit etti.


Tapu Müdürlüğüne dün dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan memur ile rüşvet veren bir şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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