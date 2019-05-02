Sağlık bilimlerinde güncel teknolojiler hasadı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve KALİTTO (Kalyoncu Teknoloji Transfer Odası) işbirliği ile düzenlenen HASAT-10'da; “Sağlık Bilimlerinde Güncel Yaşam Teknolojileri” ARGE Proje Pazarı açılışı, HKÜ Kongre Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Proje pazarına başvuran 60 posterin fuaye alanında sergilenmesinin ardından, “Sağlık Bilimlerinde İnovasyon” çalıştayı yapıldı. Çalıştay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Arıöz ve Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ayla Yava'nın konuşmalarıyla başladı. Program, Prof. Dr. Fatma Eti Aslan'ın interaktif bağlantı sağlayarak katıldığı söyleşi ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Canbolat'ın “Yoğun Bakımda Glisemik Kontrol: Bilgisayar Destekli Glisemi Takip Protokolünün Geliştirilmesi” konulu sunumu ile devam etti.

HASAT-10'da sağlık alanıyla ilgili yenilikçi ürünler birer birer tanıtıldı. İnovatif Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aytül Sezer sağlık alanında geliştirdikleri yenilikçi 50 ürün örneğini tanıttı. Paramedik Serkan Çeliker'in “Yerli Tıbbi Uygulama Simulasyon Maketleri Üretim Süreci”ni anlattığı sunumu ise beğeni ile dinlendi. Çalıştay sonunda proje pazarında dereceye giren ilk üç poster ödüllerine kavuştu. Sena Taş; “Sanal Gerçeklik Obezitenin Üstesinden Gelebilir mi?” adlı fikriyle birinci, Selin Gül; “Parkinson Yürüme Aktivatörü” adlı ürünüyle ikinci olurken, Kadriye Pehlivan; “Ameliyathanelerde Kronometreli Cerrahi El Yıkama Üniteleri” adlı fikriyle üçüncü oldu. Ödül sahiplerine ödülleri Sağlık Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Begümhan Turhan tarafından verildi.