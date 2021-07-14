Sağlık çalışanları toplu sözleşme taleplerini dile getirdi

Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi'nin temsilciler toplantısı yapıldı. Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, toplantıda sağlık çalışanlarının toplu sözleşme taleplerini dile getirdi.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi temsilciler toplantısına katılım yoğun oldu. Sağlık çalışanlarının Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi taleplerinin gündeme getirildiği temsilciler toplantısında seyyanen zam çağrısında bulunuldu.

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, sağlık çalışanlarının gelirlerinin iyice eridiğini belirterek zam ve adil bir döner sermaye sistemi istediklerini kaydetti. Arayıcı, "Sağlık çalışanları önce sağlıkta dönüşümün kahramanı oldu. Sağlıkta dönüşümle birlikte iş yükleri kat ve kat artarken, gelirleri azaldı. Sağlık çalışanları sonra da pandemi kahramanı oldu. Pandemi sürecinde büyük bir fedakarlık ve özveri örneği sergileyen sağlık çalışanları sadece bol bol alkış topladı. Sağlık çalışanlarının emeği, alın teri karşılıksız kalmamalı" diye konuştu.

"Hain darbe girişimini lanetliyoruz"

Arayıcı konuşmasında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe de yer verirken, FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimini bir kez daha en şiddetli şekilde lanetlediklerini söyledi. Milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanları doldurarak canı pahasına darbeye geçit vermediğini vurgulayan Başkan Arayıcı, "Milletimiz 15 Temmuz'da canı pahasına vatanına, bayrağına, ezanına ve demokrasisine sahip çıkarken dünyaya da demokrasi dersi verdi. Alçakça ve sinsice gerçekleştirilmek istenen darbe girişimini lanetlerken, şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" diye konuştu.