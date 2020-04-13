Sağlık çalışanlarına en vefalı destek

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli memurlar konvoy halinde hastanenin önüne gelerek, korona virüs ile büyük bir mücadele yürüten sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek verdi.

İslahiye ilçesinde bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri oluşturdukları konvoy ile İslahiye Devlet Hastanesi önüne giderek, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı zorlu koşullarda mücadele yürüten sağlık ekiplerine destek oldu. Gaziantep'in yaklaşık 65 bin nüfusa sahip ilçesi olan İslahiye'de 21 ekip ile merkezdeki 18 mahalle ile 49 kırsal mahallede dışarı çıkamayan vatandaşların her türlü ihtiyacı için gece gündüz hizmet eden Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları, hastanenin acil servisi önünde alkış tutarak, hastanede ve sahada hizmet veren sağlık çalışanlarına moral verdi. Grup hastane başhekimini de ziyaret ederek, ihtiyaç veya taleplerinin olup olmadığını sordu.

Başhekim Dr. Mustafa Yıldız, destek nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, "Bu bir ekip işidir, biz hastanede, siz sahada mücadele ediyorsunuz. Ziyaretinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum, Allah yardımcımız olsun, hastane çalışanları olarak bizde sizleri alkışlıyoruz" diye konuştu.

Vefa grubu üyeleri ise sağlık çalışanlarının zorlu süreçte en çok moral ve desteği ihtiyacı olan meslek grubunun olduğunu belirterek, tüm insanlık için çetin bir savaş veren sağlık çalışanlarının yalnız olmadığını göstermek istediklerini kaydetti.