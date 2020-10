Sağlık çalışanlarından sorunların çözülmesi için çağrı

Hak ettikleri döner sermayeyi alamayan sağlıkçılar bu kez de yurt genelinde maske takılmış araçlarla şehir merkezlerinde tur atarak seslerini duyurmaya çalıştı. Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, Koronavirüse karşı canları ile mücadele veren sağlık çalışanlarının kangren olmuş sorunlarının çözülmesini istediklerini söyledi. Başkan Arayıcı, “Artık yeter. Daha çok geç olmadan, yanlış üstüne yanlış yapılmadan sesimizi duyun” diye çağrıda bulundu. Sağlık çalışanlarının her türlü fedakarlığı yapmalarına rağmen emeklerinin karşılığını alamadığına vurgu yapan Başkan Mehmet Ali Arayıcı, çözüm bekleyen sorunlarla ilgili ise, “Alın teri ise alın teri, fedakarlıksa fedakarlık, cansa can. O halde neden sorunlar görmezden, duymazdan, bilinmezden geliniyor. Sorunlarımız her geçen gün artarak büyüyor. Sağlık çalışanlarının yükü her geçen gün daha fazla artıyor. Sözleşmeli istihdam modellerinden kadro esirgeniyor. Sağlık çalışanlarının çocuklarına kreş çok görülüyor. Sağlık çalışanları hemen her gün şiddet kurbanı oluyor. Yıllardır konuştuğumuz döner sermaye adaletsizliğinde ve performans uygulamasında bir arpa boyu yol alınmadı. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bu sorunlar bilinmesine rağmen çözüm üretilmemesi sağlık çalışanlarını üzüyor” dedi. Arayıcı, bugün hangi kademede olursa olsun hangi yetkiliye sorunların dile getirilse, “Biliyoruz” cevabı aldıklarını da belirterek, “ Ancak çözüm noktasında yeterince hassas hareket edilmediğini görüyoruz. Çözümsüzlük, adaletsizlik, aşırı iş yükü, şiddet sağlık çalışanlarının kaderi olamaz!Artık her seferinde tekrarlanan yanlışlıkların, haksızlıkların son bulması gerekiyor. Ek ödeme yönetmeliğinin tümüne yönelik eleştirilerimiz bakidir.İhtiyacı karşılamak üzere geçtiğimiz hafta yapılan düzenlemeyle iyi niyet ortaya konmuş ancak sahanın haklı beklentileri yine karşılanmamıştır” şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarının koşulları ile ilgili düzenleme yapılması gerektiğini anlatan Arayıcı, “Bizim bildiğimiz bir düzenleme, çalışanların hakkını hukukunu gözetmek, alın terlerinin karşılığını vermek için yapılır. Düzenlemede genel hatlarıyla bir takım iyileştirmeler yapılmış olsa da binlerce sağlık çalışanı yine gözardı edilmiştir. Çalışma barışı ve huzurunu bozan bu durumu asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Biz, sağlık çalışanlarının hem gür sesi olmak hem de kazanım adresi olmak için bu yola çıktık. Üzerimize düşeni sonuna kadar yapmaya kararlıyız. Yetkililerden sesimizi duymalarını, artık biraz olsun sağlık çalışanlarının yüzlerini güldürmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Ali Arayıcı, açıklamasının sonunda ise yetkililere çağrıda bulunarak, “Gidilen yol, yol değil, çıkmaz sokak. Sağlık çalışanları pandemi sürecinde bu ülkenin sigortası olduklarını bir defa daha kanıtladılar. O nedenle yetkililer, bu çıkmazdan bir an önce dönerek, sağlık çalışanlarının yüzlerini güldürmek mecburiyetindeler. Hiçbir şey için vakit geç değil. Unutmamak gerekir ki çıkmaz sokakta geri adım atmak ilerlemenin ta kendisidir. Vakit çok geç olmadan, yetkilileri, sağlık çalışanlarının seslerini duyarak sorunlarını çözmek için girdikleri çıkmaz sokaktan geri adım atmaya davet ediyoruz” diye konuştu.