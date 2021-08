Sağlık çalışanlarının gözü kulağı toplu sözleşme masasında

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde düzenlenen basın açıklamasına Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi ve Sağlık-Sen GAÜN Şube yöneticileri ile sağlık ve sosyal hizmet çalışanları katıldı. Basın açıklamasına katılan sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, attığı çeşitli sloganlarla taleplerini dile getirdi.

Gözler toplu sözleşme masasında

Sağlık çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği basın açıklamasına, görevi başında kalp krizi geçirerek vefat eden Tıp Fakültesi Hastanesi personeli Yılmaz Özer için okunan Fatiha Suresi'nin ardından başlandı. Daha sonra Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı tarafından, sağlık çalışanlarının toplu sözleşme beklentileri ile ilgili bir konuşma yapıldı. Başkan Arayıcı, sağlık çalışanlarının sorunlarının bir an önce çözülmesi, talep ve beklentilerinin karşılanması gerektiğini ifade ederek, "Öbür türlü fedakarlığın, adanmışlığın, kahramanlığın bir yere kadar olduğu unutulmamalıdır. Sağlık çalışanları can kurtarmak için can verdiler. Cephenin en önünde var güçleriyle mücadele ettiler. Hemşiresinden doktoruna, 112 görevlisinden teknikerine tüm sağlık çalışanları, üzerlerine düşeni hakkıyla yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. O halde vakit, son iki yıldır hemen herkesin ‘hakları ödenmez' dedikleri sağlık çalışanlarına haklarını ödeme vakti. Artık sorunlarını kökten çözme vakti. Toplu sözleşme masasını, çözümün parçasına dönüştürme vakti. Sağlık çalışanlarının hakkını teslim etmek, mali-özlük ve sosyal haklarındaki sorunları ortadan kaldırmak için daha fazla beklemeye de gerek yok" dedi.

2022 yılı için yüzde 21 zam talebi

Sağlık-Sen Gaziantep Üniversitesi Şube Başkanı Cuma Kerkez de, Memur-Sen ve Sağlık-Sen'in zam teklifine değindi. Başkan Kerkez, sözlerine şöyle devam etti: "Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak, 2022 yılı için yüzde 21 zam, 2023 yılı için yüzde 17 zam istiyoruz. Bunun yanında, 2022'de yüzde 3, 2023'de yüzde 3 refah payı, 600 TL seyyanen zam, emeklilerde olduğu gibi bayram ikramiyesi, 3 ayda bir 134 TL olarak ödenen Toplu Sözleşme ikramiyesinin 2022'de 450 TL, 2023'te 540 TL olarak ödenmesi, 3600 ek gösterge vaadi bir an önce hayata geçirilmelidir. Bunların haricinde sağlık çalışanları adına teklifte bulunduğumuz bazı önemli maddelerinden biri sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ek ödemeleri en az yüzde 40 oranında artırılmalı ya da özel hizmet tazminatları 40 puan artırılması gerekliliğidir. Nöbet ücretleri en az yüzde 50 oranında arttırılmalı. 4/B süresiz sözleşmeli personeller ilevekil ebe/hemşireler ve kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanları 3+1 statüsüne geçirilmeli, 3 yılını dolduranlar kadroya alınmalıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışanların, sosyal hizmet tazminatının kapsamı genişletilerek oranı 50 puana çıkarılmalı, Genel İdari ve Yardımcı Hizmetler sınıfı için döner sermaye tavan oranları yüzde 20 arttırılmalıdır. Sabit ek ödemeler gelir vergisinden muaf tutulmalı, gelir vergisi yüzde 15'i aşmamalı. Tüm sağlık çalışanlarına 2022 yılı için 500 TL, 2023 yılı için 650 TL giyecek yardımı verilmelidir. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları düzenli olarak yapılmalı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, mevcut personel genel idari hizmetler sınıfına aktarılmalı. Sağlık çalışanları kamu sosyal tesislerinden ve toplu ulaşımdan yüzde 50 indirimli yararlanmalı. İdari izin günlerindeki çalışmaları karşılığında sağlık çalışanlarına nöbet ücreti verilmeli. İcap nöbet ücretleri ödenmelidir. Üniversite hastanesi çalışanlarına mazeret tayini (eş durumu, sağlık can güvenliği) ve becayiş hakkı verilmeli. Geçici görev yolluk ücretleri artırılmalı, Adli Tıp Kurumu çalışanları için adalet hizmetleri tazminatı ödenmelidir. Ebelere de hemşireler gibi aile danışmanı ve işyeri hemşiresi olabilme hakkı verilmeli. 657 sayılı devlet memurları kanununda yer alan yardımcı sağlık hizmetleri kavramından yardımcı ibaresi çıkartılmalıdır."