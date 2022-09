Sağlık için doğada buluştu

Şehitkamil Belediyesi tarafından Avrupa Spor Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ‘Doğa Yürüyüşü' programına yüzlerce kişi katıldı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bizim amacımız, burada bir farkındalık oluşturmak. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, bu farkındalığa destek verdiğiniz için tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Şehitkamil Belediyesi, önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Avrupa Spor Haftası çerçevesinde Dülük Tabiat Parkı içerisinde düzenlenen ‘Doğa Yürüyüşü' etkinliğine; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürü Erol Karataş, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Levent Demir, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Burak Anlatıcı, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Halil Berk, Şehitkamil Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol, kadınlar, erkekler, öğrenciler, sporcular, spor eğitmenleri katıldılar. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri ile Doğa Yürüyüşü programının yanı sıra Simultane Satranç Gösterisi, Bisiklet ve Paten Gösterileri de düzenlediklerini kaydetti. Yapılan 2 kilometrelik yürüyüşün ardından program, egzersiz hareketleri ile devam etti. Programa katılanlara, metabolik hastalıklar ve kalp sağlığı konularında bilgilendirme yapıldı. Program sonunda katılımcılara soğuk sandviç, yeşil elma, meyve suyu ve su ikramı yapıldı.

Amaç farkındalık oluşturmak

Etkinlikte konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak bir farkındalığa destek vermek adına kurumlar arası iş birliği çerçevesinde bugün bir aradayız. Normal şartlarda Şehitkamil Belediyesi olarak 4-6 yaştan başlayıp, yetişkin bir bireyin spor yaptığı noktalara kadar her kademede destek vermeye gayret gösteriyoruz. Tabii bu bizim bir başımıza yapmış olduğumuz bir iş değil. Bu etkinliklerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, diğer taraftan Sağlık İl Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ayrı ayrı destek veriyor. Biz hep birlikte yöneticiler olarak milletimizin yaşam kalitesini yukarıya çıkarabilmek adına faaliyetlerde bulunuyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak da okul öncesinden başlayıp, yetişkine kadar her kademede desteğimiz devam ediyor. Bizim amacımız, burada bir farkındalık oluşturmak. Eğer profesyonel spor dallarına bakacak olursanız, o etkinliklerimiz ayrı devam ediyor. Ama bugün, içerisinde bulunduğumuz Dülük Tabiat Parkı içerisinde şunu biliyorum ki istisnasız hiçbir zaman boşluk vermeden, yürüyüş yapan, spor yapan ekipler var. Hafta sonu gelip burada yürüyüş yapanlar var. Bunun devamını sağlamak, farkındalığı arttırmak adına bugün bu etkinlikte bir aradayız. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, bu farkındalığa destek verdiğiniz için tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Daire müdürlerimize de yıl boyu değil, tüm görev yaptığımız süre içerisinde vermiş olduğu desteklerden dolayı yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Etkinlikte konuşan Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, “Bugün Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde hep birlikte bir aradayız. Aslında bunları bir sefer yapıyoruz ama amacımız farkındalık oluşturmak. Bu farkındalığı da yaşamımıza yansıtmamız gerek. Aksi takdirde, gün geçtikçe hareketsizleşmeye başladık, artık evimizde oturmaya başladık. Bizim neslimiz biraz daha farklıydı. Sokaklarda oyunlar oynar, enerjimizi atardık. Sizler bu konuda biraz şansızsınız. Ayrıca teknolojinin gelişmesiyle de sizler de buna ayak uydurmaya çalıştınız. Aslında hareket, hepimizin doğasında olan bir şeydir ve bunu canlı tutmak zorundayız. Çünkü yapmadığımız takdirde kilo almaya başlıyoruz ve obez olma yolunda ilerliyoruz. Bunlardan kurtulmanın tek yolu da hareketli olmak. Bu şu demek değil, çok fazla spor yapalım, vücut geliştirelim değil. Şu an yapacağımız yarım saat, bir saatlik yürüyüşler bizim sağlıklı yaşamımız için yeterli olacaktır. Bugün de inşallah bu farkındalığı oluştururuz ve hayatımızda uygular, bundan sonra devam ederiz. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygıyla selamlıyorum” açıklamasını yaptı.

Yalnız bırakmayana teşekkür

Etkinlikte konuşan Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Burak Anlatıcı, “23-30 Eylül tarihleri arasında her yıl Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Valiliğimiz, Belediyelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Sağlık Müdürlüğümüz olmak üzere hep birlikte çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bugün de onlardan bir tanesini düzenliyoruz. Şehrimizin güzide bir noktası, harika bir noktası olan ve Şehitkamil Belediyemizin himayesinde olan Dülük Tabiat Parkı'nda bir araya geldik. 2000 yıllarının başından bu yana müthiş bir hareket azlığı, aldığımız gıdaların sonucunda müthiş bir kalori fazlalığı ortaya çıkmaya başladı. Teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmeyle birlikte müthiş bir obezite, sağlık sorunları çıkmaya başladı. Bu anlamda siz gençlerimize, kıymetli vatandaşlarımıza dikkat çekmek istedik. Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Ben başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na, İl Sağlık Müdürümüze, değerli başkan yardımcılarımıza, şube müdürlerimize, okul müdürlerimize, siz değerli halkımıza ve gençlerimize bugün burada bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.