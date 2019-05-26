Sağlık sektörü yöneticileri ASİD'in iftarında bir araya geldi

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) tarafından iftar yemeği düzenlendi.

ASİD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Uzun, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı, Sağlık Müdürlüğü İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Emin Bindal, Sağlık, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Ahmethan Akşahin, Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Salah ile sağlık sektörü temsilcileri bir araya geldi.

İftar yemeğine katılan yöneticiler ve sektör temsilcileri, sağlık sektörünün sorunları konusunda fikir alışverişi yapma fırsatı da buldu.