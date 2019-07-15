Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi'nden 15 Temmuz mesajı

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "İhaneti de sadakati de unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin iki şeyi hatırlattığını belirten Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı, "Birincisi FETÖ'cü ihanet, ikincisi ise kahramanca direniş, vatana sadakat, şehadet ve yeniden diriliş. İhaneti de sadakati de unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çünkü gaflete uyuyan ihanete uyanır. 15 Temmuz bir şehadet geçididir. Çanakkale'nin kınalı kuzularının, Kafkasların, Sarıkamışların, Yemenlerin hikâyesidir. 15 Temmuz bir şehadet şölenidir. 15 Temmuz bir diriliş gecesidir. 15 Temmuz bir iman manifestosudur, 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

"Memur-Sen ve Sağlık-Sen ayaktaydı"

Arayıcı, açıklamasını şöyle sürdürdü, "Hain darbe ve işgal girişiminde 8 binden fazla askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç, 3 askeri gemi ve 4 bine yakın silah bu millete karşı kullanıldı. Meclis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özel Harekat Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT saldırıya uğradı. Genelkurmay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TRT ve onlarca kurum işgal edildi. Onlarca kurumun işgalini ise millet engelledi. Darbe girişimi sonucu 251 kahraman kardeşimiz şehit, 2 bin 193 kardeşimiz de gazi oldu” ifadelerini kullandı.

“Sağlık çalışanları destan yazdı”

Arayıcı o gece sağlık çalışanlarının da destan yazdığını vurgulayarak, “O gece herkes gibi Memur-Sen ve Sağlık-Sen teşkilatları olarak da ayaktaydık. Teşkilatımızın her bir üyesi aileleriyle birlikte hainlere karşı durmak için meydanlarlaydı. Yine o gece sağlık çalışanlarımız da bir destan yazdı. Bombalara rağmen, kurşun yağmurlarına karşı darbeye direnen vatandaşlarımızı kurtarmak için canla başla mücadele ettiler. 15 Temmuz gecesi yaralı kurtarmaya giden ambulanslarda yaşanan trajediler, hastanelerde sağlık çalışanlarımızın kucağında cennete giden demokrasi şehitleri ve özellikle meydanlarda olan sağlık çalışanlarımız milletimizle beraber büyük bir kahramanlık örneği gösterdi" şeklinde konuştu.

Arayıcı, yeni tuzaklara karşı uyanık olunması gerektiğini de anımsatarak, "O gün ne kadar cesursak, bugün de aynı his ve bilinçle teyakkuz halindeyiz. 15 Temmuz'da kanımızla kurtardığımız emanetimizin, davamızın, geleceğimizin, inancımızın, sinsi stratejilerde kaybedilmesine izin vermeyeceğiz. Yeni tuzaklara karşı uyanık olacağız. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor ve kendilerini şükranla anıyoruz" diye konuştu.