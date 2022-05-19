Sağlık Sen Genel Başkanı Durmuş Gaziantep Şubesini ziyaret etti

Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu, sendikanın Gaziantep Şubesi'ni ziyaret etti.

Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, Yönetim Kurulu üyeleri ve Sağlık Sen işyeri temsilcileri ile bir araya gelen Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sendikal gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Durmuş, Sağlık Sen olarak en önemli gündemlerinin 3600 ek göstergenin tüm çalışanları kapsayacak şekilde çıkmasının sağlanması olduğunu ifade etti.

“Sağlık Sen Gaziantep'te yine yetkili sendika”

Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, Genel Başkan Durmuş'a Sağlık Sen Gaziantep Şubesi'nin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Arayıcı, “Sağlık Sen olarak Gaziantep il genelinde bu yıl da yetkili sendika olduk. Emeği geçen kadın lollarımıza, Genç Sağlık Sen'e, tüm işyeri temsilcilerimize ve üyelerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Başkan Arayıcı'ya teşekkür ediyorum”

Semih Durmuş, ziyaret sırasında Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı ve yönetim kurulu üyelerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Durmuş, “Sağlık Sen olarak şubelerimizle, işyeri temsilcilerimizle ve üyelerimizle büyük bir aileyiz. Gaziantep'te de Sağlık Sen Şubemiz gerek üyelerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi, gerekse de sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile başarılı bir çalışma performansı ortaya koymuştur. Başta Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı ve yönetim kurulu olmak üzere sahada mücadele veren tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu Sağlık Sen Gaziantep Şubesi'nin yaklaşan kongre süreci ile ilgili de görüş alışverişinde bulundu. Genel Başkan Durmuş, Gaziantep'te tecrübeli ve başarılı bir ekibin iş başında olduğunu ifade ederek, yaklaşan seçimlerin Sağlık Sen'in daha da güçlenmesine vesile olmasını diledi.

Başkan Durmuş, daha sonra Osmaniye'deki programa katılmak için Gaziantep'ten ayrıldı.