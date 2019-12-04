Sağlık-Sen'den döner sermaye çağrısı

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, döner sermaye sisteminin tıkandığını belirterek, köklü değişiklikler yapılmanın zamanı geldiğini ifade etti

Şube Başkanı Arayıcı, yaptığı basın açıklamasında döner sermaye sisteminin çalışamaz olduğunu belirterek, uzun süredir sistemde değişiklik yapılmadığını hatırlattı. Sestemde köklü değişiklikler yapılması gerektiğini vurgulayan Arayıcı, "Döner sermaye sistemi artık tıkandı. Sistem çalışmaz oldu. Mutsuzluk kaynağı olan sistem dolayısıyla sağlık çalışanları her geçen gün fakirleşiyor. Sağlıkta dönüşümün kahramanları olan sağlık çalışanlarının iş yükü sürekli artarken, döner sermaye gelirleri ise tam tersine sürekli düşüyor. Döner sermaye sistemi öyle bir hal aldı ki, hekiminden hizmetlisine kadar tüm sağlık çalışanları sistemden şikayetçi duruma geldi. Sağlık-Sen olarak, döner sermaye yönetmeliğinin adil ve adaletli bir şekilde yeniden yapılandırılmasını istiyoruz. Bundan 5 yıl önce sabit ek ödemeler, döner sermaye havuzunun yüzde 25'ini oluştururken, bugün gelinen noktada sabit ödemeler döner sermayenin yüzde 80'ine tekabül etmektedir. Sabit ek ödemeler 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artmakta, dağıtılabilir döner sermaye ise SUT fiyatları artmadığından 14 yıldır sabit kalmaktadır. Bu adaletsiz sisteme artık son verilmesinin zamanı çoktan gelmiştir. Sağlık çalışanlarının dayanacak gücü kalmamıştır" dedi.

Sağlık çalışanlarının zor şartlar altında 7/24 hizmet verdiğini de hatırlatan Şube Başkanı Arayıcı, sağlık çalışanlarının sabit ödemeye mahkum edilmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu da kaydederek, "Sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirleri çok eridi. Gelinen noktada sağlık çalışanlarının büyük bölümü sabit ek ödemelerin dışında neredeyse hiç döner sermaye alamaz duruma geldi. Hükümet sağlık çalışanlarının bu feryadını duymalı ve adil bir sistemin uygulanmasını sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Farklı maaş uygulaması çalışma barışını bozuyor

Sağlıktan başka hiçbir kurumda farklı ücret uygulaması olmadığına da dikkat çeken Mehmet Ali Arayıcı, "Herkese en yüksekten verecek durumumuz olmayabilir, imkanlarımız kısıtlı olabilir ama en azında mevcut paranın dağıtılmasında bir adalet, denge, düzen sağlanabilir. Bunu yapmak çok zor değil. 2003'te döner sermaye yönetmeliği hazırlanıyorken sıfır tecrübeyle yapıldı ama bugün artık 17 yıllık bir tecrübe var. Onun için sendika olarak en önemli sorunumuz ve mutlaka çözülmesi gereken ve gerekli yerlere taşıdığımız döner sermaye yönetmeliği adil ve adaletli bir şekilde yeniden yapılandırılmalı, çalışanlar emeğinin ve alın terinin karşılığını almalıdır" şeklinde konuştu.

Performans sisteminin da sonlandırılmasını isteyen Arayıcı, "Büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımız, emeklerinin karşılığını istiyor. Adaletli bir döner sermaye sistemi istiyoruz. Kimsenin cebinden alınıp bize verilmesin. Ama bizim cebimizden alınıp başkasına da verilmesin" diye konuştu.