Sa?l?k-Sen'den d?ner sermaye ?a?r?s?

Sa?l?k ?al??anlar?n?n b?y?k ilgi g?sterdi?i toplant?da, ba?ta d?ner sermaye sistemindeki adaletsizlikler olmak ?zere, hizmetlilerin memur kadrosuna ge?irilmesi, unvan de?i?ikli?i ve ?lke g?ndemi ile ilgili konular g?r???ld?.

Toplant?ya Sa?l?k-Sen Genel Ba?kan Yard?mc?lar? Abd?laziz Aslan ve ?emsettin Karado?an, Gaziantep ?l Sa?l?k M?d?r? Serdar Sar?fak?, Kilis ?l Sa?l?k M?d?r? Mahmut Ar?k, Sa?l?k-Sen Ad?yaman ?ube Ba?kan? Yasin Barut?u, Sa?l?k-Sen Gaziantep ?niversite Hastanesi ?ube Ba?kan? Cuma Kerkez, Gaziantep ?l Sa?l?k M?d?rl??? Destek Hizmetleri Ba?kan? G?khan Kurt, ?ehitkamil ?l?e Sa?l?k M?d?r? Erol Karata?, ba?hekimler, hastane m?d?rleri ve Sa?l?k-Sen Gaziantep ?ubesi i?yeri temsilcileri ile delegeler kat?ld?.

Yeni y?netmelik, t?m ?al??anlar? kapsamal?

Sa?l?k-Sen Genel Ba?kan Yard?mc?s? ?emsettin Karado?an, Sa?l?k-Sen'in ?ncelikli g?ndem maddesinin d?ner sermayelerdeki adaletsizlikler oldu?unu s?yledi. Karado?an, "Ba?lang?? mant??? do?ru olan, ?ok ?al??an? te?vik etmek amac?yla getirilen d?ner sermaye sistemi bir t?rl? revize edilemedi?i i?in art?k sa?l?k ?al??anlar?n?n en b?y?k sorunu haline geldi. Son yedi y?ld?r d?ner sermaye y?netmeli?inde revizyon yap?lacak denilmesine ra?men hen?z bu konuda bir sonu? al?namad?. Bakanl???m?z?n ?u anda bu konuda bir ?al??mas? oldu?unu biliyoruz. Ancak biz yap?lacak d?zenleme kapsay?c? olsun istiyoruz. 550 bin Sa?l?k ?al??an?n? mutlu edecek bir d?zenleme olsun istiyoruz. Bunun m?cadelesini veriyoruz" dedi.

20 B?N hizmetli memur kadrosu bekliyor

Sa?l?k-Sen Genel Merkezinin ?al??malar? hakk?nda da bilgi veren Karado?an, "Sa?l?k-Bakanl???nda 20 bin civar?nda hizmetli kadrosunda ?al??an arkada??m?z var. Bunlar hizmetli kadrosunda ama memur gibi ?al???yorlar. Bunlar?n 8 bin civar?nda olanlar? lise ve ?st? mezunu. Yani memur gibi ?al???yorlar ama memurlar?n idari ve ?zl?k haklar?ndan faydalanam?yorlar. Dolay?s?yla ge?mi?te Milli E?itim ve Adalet Bakanl???'nda da yap?ld??? gibi, bu arkada?lar?m?z?n s?navs?z bir ?ekilde memur kadrosuna ge?irilmesini istiyoruz. Bu olmazsa da g?revde y?kselme s?navlar? a??larak, bu arkada?lar?n ma?duriyetleri giderilmelidir. Yine unvan de?i?ikli?i ile ilgili beklentimiz var. Bu konuda da Kurum ?dare Kurulu'nda karar al?nd?" ?eklinde konu?tu.

Sa?l?k ?al??anlar?n?n i? y?k? ?ok a??r

Sa?l?k-Sen Genel Ba?kan Yard?mc?s? Abd?laziz Aslan ise, il divan toplant?s?nda yapt??? konu?mada, sa?l?k ?al??anlar?n?n i? y?k?n?n fazlal???na dikkat ?ekti. Ba?kan Aslan, Ekonomik Kalk?nma ve ??birli?i ?rg?t?'ne (OECD) ?ye ?lkelerle k?yasland???nda T?rkiye'deki sa?l?k ?al??anlar?n?n i? y?k?n?n ?ok a??r oldu?unu s?yledi. Genel Ba?kan Yard?mc?s? Aslan, "Doktor ba??na d??en hasta, sa?l?k personeli ba??na d??en hasta gibi istatistiklere bakt???m?zda, T?rkiye'nin de ?yesi bulundu?u OECD ?lkelerine g?re sa?l?k ?al??anlar?m?z?n i? y?k?n?n ?ok a??r oldu?u ortaya ??k?yor. Sa?l?kta d?n???m program? ile i? y?k?m?z artarken, ne yaz?k ki d?ner sermaye gelirlerimiz tam tersi oranda d??m??t?r. T?m zorluklara ra?men bu kutsal g?revi fedakarca yerine getiren t?m sa?l?k ?al??anlar?n? bir kez daha tebrik ediyorum. Sa?l?k-Sen olarak Bakanl???m?zdan istihdam? art?r?c?, sa?l?k ?al??anlar?n?n i? y?k?n? hafifletici politikalar? devreye almas?n? bekliyoruz" ?eklinde a??klamada bulundu. Aslan, Sa?l?k-Sen'in m?cadelesinin sadece y?zdelik zam dilimi ile de s?n?rl? olmad???n? vurgularken, "Bizim co?rafi s?n?rlar?m?z T?rkiye ile s?n?rl? olsa da g?n?l co?rafyam?z Filistin'den Arakan'a t?m mazlumlar?n ya?ad??? co?rafyad?r. Bir erdemliler hareketi olan Memur-Sen ve Sa?l?k-Sen olarak d?nya ?zerindeki t?m zul?mlere, d?k?len kan ve g?z ya?lar?na kar?? da kendimizi sorumlu g?rmekte, ??z?m?n payda?? olmaya gayret g?stermekteyiz" ifadelerini kulland?.

Al?n terimizin kar??l???n? istiyoruz

Sa?l?k-Sen Gaziantep ?ube Ba?kan? Mehmet Ali Aray?c? da, ?l Divan Toplant?s?nda yapt??? konu?mada, Sa?l?k-Sen'in yerli ve milli duru?unu anlatt?. Milli ve manevi de?erlerle bar???k bir politika izleyen Sa?l?k-Sen'in, her zaman devletinin, milletinin ve d?nya mazlumlar?n?n yan?nda yer ald???na dikkat ?eken Ba?kan Aray?c?, sa?l?k ?al??anlar?n?n ??z?m bekleyen sorunlar?n?n takip?isi olmaya devam edeceklerini ifade etti. Aray?c?, "Sa?l?k ?al??anlar? olarak, b?y?k bir fedakarl?k ve ?zveri ile yapt???m?z hizmetin, eme?imizin kar??l???n? istiyoruz. Al?n terimizin kar??l???n? istiyoruz. Bu nedenle de art?k t?m sa?l?k ?al??anlar?n?n en ?nemli sorunu haline gelen d?ner sermaye sisteminin de?i?mesini bekliyoruz" diye konu?tu.