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Sağlıkçılara moral desteği

Gaziantepliler tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık ekiplerine moral için balkon ve pencerelerden alkışlarla moral desteği verdi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık ekiplerine Gazianteplilerden moral desteği geldi. Tüm Türkiye'de saat 21.00 başlayan desteğe Gaziantepliler de oda ışıklarını söndürüp alkışladı. Hastanelerde virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'ten de moral desteği geldi. Vatandaşlar saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkarak alkışlı destek verdi.

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