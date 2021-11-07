Sağlıkçılara moral ve motivasyon kahvaltısı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde pandemiyle mücadele eden çalışanlar, hastane yönetimi tarafından organize edilen kahvaltıda moral buluyor.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi yönetimi tarafından doktor ve hastane çalışanlarına yönelik her Cumartesi kahvaltı etkinliği düzenleniyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen kahvaltıda sohbet etme imkanı bulan sağlık çalışanları biraz olsun stresten uzaklaşmış oluyor. Koronavirüsle mücadelede, gece gündüz demeden özveriyle çalışmalarını sürdüren sağlık personelinin motivasyonuna katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, “Hastane çalışanlarımızın morali bizler için çok önemli. Samimi bir ortamda geçen kahvaltı ile sağlık çalışanlarının ortak paylaşımda bulunarak moral ve motivasyonlarını yükseltmeleri, kurumsal birlik-bütünlük bilinçlerini pekiştirmeleri amaçladık. Bu tür organizasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz. Bu tür etkinliklerle ekip ruhunu başarıyla sürdüreceğimize inanıyorum”” dedi.

Kahvaltıda birbirleriyle sohbet etme imkanı bulan doktor ve sağlık çalışanları, bu güzel etkinliği düzenleyen hastane yönetimine teşekkür etti.