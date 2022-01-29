Sağlıkçılara saldıran hasta yakınları özür dilemiş

Gaziantep'te ambulansın geç geldiğini iddia ederek Acil Servis'i birbirine katıp sağlıkçılara saldıran hasta yakınlarının olaydan sonra özür diledikleri ortaya çıktı. Tartışmanın yaklaşık 30 hasta yakınının hastayı birden görmek istemesi nedeniyle çıktığını anlatan Hastane Müdür Yardımcısı Mikdat Budak, saldırgan hasta yakınlarının sağlıkçılardan özür dilediğini söyledi.

Olay, merkez Şahinbey ilçesindeki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Polikliniğinde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre beyin kanaması şüphesiyle Acil Servis'te tedavi altına alınan Derviş Çelikbilek'in yakınları ambulansın geç geldiğini iddia ederek hastanede taşkınlık çıkardı. Önce hastanın tedavi gördüğü odaya toplu şekilde girmeye çalışan yaklaşık 30 hasta yakını ardından ambulansın geç geldiğini ileri sürerek sağlıkçılara saldırdı. Güvenlik görevlileri tartışmaya müdahale ederken sağlıkçılarla tartışan hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı. Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında çıkan arbedeye hastane polisi müdahale etti. Saldırgan hasta yakınları güvenlik görevlilerini darp ederken saldırganları polisler güçlükle durdurdu.

Önce saldırdılar sonra özür dilediler

Acil Servis'te yaşanan korku dolu anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansırken hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Acil Servis'te yaşananları anlatan Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı Mikdat Budak, “Sükunet sağlandıktan sonra hasta yakınları hem sağlıkçılardan hem güvenlik görevlilerinden özür dilediler” dedi.

“Ambulans gecikmedi”

Hastanın dün öğlen saatlerinde Acil Servis'te tedavi altına alındığını aktan Mikdat Budak, ardından hastanın 25 Aralık Devlet Hastanesine sevkinin çıktığını söyledi. Hastanın sevk edileceği esnada yakınlarının Acil Servis'e girerek hastayı görmek istediğini ifade eden Budak, “Hastanın durumu kritik olduğu için yakınları birden içeri girdi. Hasta yakınlarının toplu şekilde içeri girmesine güvenlik görevlisi arkadaşlar müsaade etmedi. Güvenlik görevlileriyle hasta yakınları arasında taşkınlık çıktı. Olaya anında hastane yönetimi olarak müdahale ettik. Taşkınlığın büyümesini önledik. Yaklaşık 30 kişilerdi. Ambulansın gelmesi için talepte bulunduk. Ambulans anında geldi. Gelen ambulansla hastayı sevk ettik. Ambulans gecikmedi. Hasta yakınları olayın ardından sağlıkçılarla konuşup özür dilediler. Hastanede insan canını kurtarmak için zamanla bir yarış var. Bu yüzden sağlık çalışanlarına müdahale edilmemesi gerekiyor. Vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz” diye konuştu.