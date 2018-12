Sağlıklı bir yeni yıl için 14 altın öğüt

Uzmanlar 2019'a sayılı günler kala sağlıklı bir yıl geçirmek isteyenlere 14 altın öğütte bulundu.

Medicalpark Gaziantep Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Işıl Turgay Canbolat, sağlıklı beslenme programlarının her zaman her insan için aynı olmadığına dikkat çeke çekti. Diyetisyen Canbolat, "Sağlıklı beslenme programları her zaman her insan için aynı olsaydı eğer, her insan vücut şekli, beden algısı ve kilo boy durumuyla benzer olurdu. Eğer her insan vücut yapısı, şekli ve istek arzularıyla farklı ise, sağlıklı beslenme de kişiye özgü olmak zorunda o zaman. Televizyon, internet gibi sosyal ağlarda sürekli olarak bahsedilen beslenme kürleri veya detoks içecekleri gerek miktarı gerekse yapılışı ile her insanı farklı şekilde etkileyecektir. İşte tam olarak da bu yüzden herkes istediği kiloda ve vücut yapısında değil. Yeni yıl yaklaşırken 2019 yılı için sağlıklı beslenme programlarında kendinize bir yer edinin. Ne demek bu? Kendinize yeni hedefler koyun, daha doğal beslenmek ve hazır gıda tüketimini sonlandırmak adına" dedi.

2019 yılının sağlıklı bir yıl olması için altın değerinde tavsiyelerde de bulunan Canbolat, "Adım adın ilerleyelim dilerseniz. Kan tahlillerinizi 6 ay aralıklarla rutin olarak yaptırın ve kontrol altında tutun bedeninizi. Sık olarak tartılmayın, hatta evinizde tartı var ise kaldırın, vücut ağırlığınızı beden değişiminize göre takip edin. Düzenli su tüketimi yapın. Vücudunuza göre ne eksik ne fazla. Teknolojinin nimetleri olan yürüyen merdivenler, asansörleri kullanmayı bırakın ve daha fazla hareket edin. Haftada 5 gün egzersiz yapmak zayıflamanıza yardımcı olurken, 3 gün egzersiz yapan bireyler kilosunu korumaya yönelik spor yapıyordur bunu unutmayın. Bahanelere sığınmaksızın yemeklerini yapmayı ve hazır gıda tüketimlerini azaltın. Sosyal medya bağımlılığı dışarıda besin tüketimini arttırmakta olup, daha sağlıksız beslenmeye davetiye çıkarmaktadır, dikkat edin. Günde 8 saat düzenli ve deliksiz uyumaya çalışın. Kahvaltı yapmadan güne başlamayın ki ne tüketeceğiniz tamamen sizin bazal metabolizma hızınıza ve harcadığınız enerji miktarına göre değişir. Son dönemde popüler olarak ilerleyen aşırı protein kaynaklı beslenmeyi enerji harcamanızı düzgün yapmıyorsanız sınırlayın. Çünkü ne kadar yağsız protein tüketirseniz tüketin hayvansal kaynaklı besinlerin de içinde görünmez yağ olduğunu unutmayın. Bir şeyler tüketmek için kan şekerinizin düşmesini beklemeyin, çünkü düştüğü anda beyniniz size ne tüketmeniz gerektiğini mantıklı olarak söyleyemeyecektir. Öğle ve akşam yemeklerini ikiye bölün, her iki öğünde de mutlaka protein ile karbonhidrat alımına özen gösterin. Çünkü son dönemde yapılan çalışmalar Akdeniz usulü beslenen bireylerin, uygulanan diğer tüm diyet ve beslenme modellerine göre daha sağlıklı bir şekilde kilolarını koruduklarını ve zayıf kaldıklarını göstermektedir. Ve 2019'a girerken kendinize zaman koymaksızın ideal kilonuza kavuşmak için bir uzmandan yardım alın ve artık daha sağlıklı beslenmek için adım atın" diye konuştu.