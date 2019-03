Sağlıksen'den 8 Mart kutlaması

Kadınların en fazla istihdam edildiği iş kollarından birisinin de sağlık olduğunu ifade eden Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi Kadın Kolları Başkanı Cemile Bal Kaya, çalışan kadının statüsünün yükseltilmesi konusunda önemli adımlar atılmasına rağmen, henüz istenilen noktada olunmadığına dikkat çekti.

Kadınların iş gücüne katılım oranının da yetersiz olduğunu söyleyen Kadın Kolları Başkanı Cemile Bal Kaya, "Kadınların çalışması, üretmesi ve hayatın her alanında hak ettikleri yeri almaları yoksulluğun azalmasına, nesillerin daha sağlıklı yetişmesine ve kurumsal yönetimin güçlenmesine olanak sağlar. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların gücünü hayatın her alanına eşit şekilde kattığımız zaman ülkemizin gelişmesi ve kalkınması da hızlanacaktır. Nasıl ki, bir kuş tek kanatla uçamazsa, kadınların gücünden yoksun olan bir toplum da gelişemez, kalkınamaz. Güçlü bir ülke ve güçlü bir demokrasi ancak, kadınların hayatın her alanına tam olarak katılımı ile mümkün olur" dedi.

Başkan Bal Kaya, kadınların halen, "Çocuk mu, kariyer mi?" ikilemi ile karşı karşıya kaldıklarını da vurgularken şöyle devam etti:

"Çalışan anne diyoruz. Kadınlarımız çalışmalı diyoruz. Kadınlarımız çalışmalı. Ancak, mutlu bir şekilde çalışmalı. Ne yazık ki çalışan anneler için en büyük sorun olan kreş sorunu uygulamada tam olarak çözülemedi. Sağlık-Sen'in girişimleri ile geçtiğimiz yıllarda Valiliklere gönderilen genelge ile sağlık kuruluşlarında çalışan personelin 0-6 yaş grubundaki çocuklarının kreş imkanlarının tespit edilmesi, 50 ve üzeri çocuğun bulunduğu kuruluşların bünyesinde kreş açılması, bu sayının altındaki yerler için de birden fazla sağlık kuruluşuna yönelik ortak kreş imkanı sağlanması istenilmişti. Ancak, gelinen noktada henüz çalışanların kreş sorununun tam olarak çözülmediğini görüyoruz. Yıllardır gündemde olan bu sorunun artık çözülmesini istiyoruz."

Kadınlara gerek toplumda gerekse çalışma hayatında hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini kaydeden Bal Kaya, "Sağlık sektöründe çalışanların yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Kamuda çalışan kadınlarımız uzun yıllar başörtüsü yasağı nedeniyle mağdur oldu. Konfederasyonumuz Memur-Sen'in girişimleri sonucu bu sorun tarihe karıştı. Sendikamız genel merkezinin çabaları sonucu ayrıca, doğum izinlerinde ve engelli çocuğu olan kadınlara yönelik verilen haklarda önemli aşama kaydedildi. Bütün bu başarılara rağmen başta kreş olmak üzere çözüm bekleyen sorunlarımızın acilen çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlık çalışanlarının iş yükünün çok arttığını, ancak gelirlerinin aynı oranda artmadığını da söyleyen Bal Kaya, adaletli bir döner sermaye yasası başta olmak üzere, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ve sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi için Sağlık-Sen Genel Merkezinin öncülüğünde, çalışmaları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.