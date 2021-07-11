Sağlıkta Kariyer Zirvesi ve Fuarı - 2

C. Sağlık Bakanlığı ve Exponet Dijital iş birliğinde düzenlenen Sağlıkta Kariyer Zirvesi'nde, “Meslek Tanıtımı” ve “Sağlık Eğitiminde SANKO Üniversitesi Farkı 2” başlıklı iki workshop gerçekleştirildi.

Meslek Tanıtımı oturumuna konuşmacı olarak katılan SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Müdürü Prof. Dr. Ayhan Özkur, “İki yıllık sağlık bölümlerinin tercih edilme nedeni sağlık alanında olan açık ve taleple birlikte ön lisans programlarının öğrenciyi kısa sürede mesleğe hazırlamasıdır. Diğer bir neden de sağlık alanındaki meslek elemanı talebinin süreklilik göstermesidir” dedi.

SANKO Üniversitesi SHMYO'da Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programlarının bulunduğunu belirten Prof. Dr. Özkur, “Bu program mezunları, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, hastaneler, ameliyathaneler, tıp merkezlerinde çalışabilmektedir. Programdan mezun olacaklar Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ve özel diyaliz merkezlerinde çalışabilmektedir” bilgisini paylaştı.

Tercih yapacak öğrencilere önerilerde bulunan Prof. Dr. Özkur, “Tercih edeceğiniz bölüm hakkında öncelikle bilgi sahibi olmalısınız. Mezuniyet sonrası iş imkânları, eğitim süreniz boyunca alacağınız dersler, staj ve uygulama imkânları hakkında detayları araştırmalar yapmalısınız” diye konuştu.

“Okuyacağınız bölümün ileride mesleğiniz olacağını unutmamalısınız. Sevmeyerek ve istemeyerek yaptığınız bir meslekte başarı elde edemezsiniz” diyen Prof. Dr. Özkur, bu nedenle meslek seçiminde iyi düşünmeli ve gerçekten yapılmak istenen mesleğin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

Prof. Dr. Özkur, SANKO Üniversitesi olarak tercih yapacak öğrencilere seçtikleri mesleklerde sonuna kadar destek olmaya ve geleceklerini hazırlamaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Selver Güler de hemşirelik mesleğine ilişkin bilgi sundu.

Hemşirelik eğitiminin sadece teorik bilgiden oluşmadığı, laboratuvar ve hastane/saha uygulamalarıyla tamamlandığını anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Güler, “Üniversitemizde son teknolojiye sahip simülasyon laboratuvarlarında öğrencilerimiz hasta ile temasından önce temel becerilerini bu simülatörlerde kazanmaktadır” ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesini farklı kılan özellikleri, bursları ve indirimler konuları ile ilgili açıklamalar yapan Dr. Öğr. Üyesi Güler, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akademik personeli hakkında da bilgiler verdi. Hemşirelik eğitim süresince hemşire adaylarının klinik ortamda hasta bakımına katılımları ve yaptıkları uygulamalar konusunda da paylaşımda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Güler, hemşirelik mezunlarının çalışma alanlarına ilişkin paylaşımı ile konuşmasını tamamladı.

“Sağlık eğitiminde SANKO Üniversitesi farkı"

Sağlık eğitiminde SANKO Üniversitesi farkının anlatıldığı oturumda ise SANKO Üniversitesi SHMYO Ameliyat Hizmetleri Program Başkanı Doç. Dr. Erdal Uysal, İlk ve Acil Yardım Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali İkidağ ile Anesteziyoloji Programı adına Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Soner Karadaş görüşlerini paylaştı.

SANKO Üniversitesi SHMYO Ameliyat Hizmetleri Program Başkanı Doç. Dr. Erdal Uysal, Ameliyathane Hizmetleri Bölümünün son yıllarda çok tercih edilen bölümlerden biri olduğuna vurgu yaptı.

Bazı devlet ve vakıf üniversiteleri bünyesinde bulunan bölümde eğitimin 2 yılda tamamlandığını anlatan Doç. Dr. Uysal, programdan mezun olanlara ‘ameliyathane teknikeri' unvanı verildiğini anımsattı.

Doç. Dr. Uysal, Ameliyathane Hizmetleri Programının kurulma amacını da şöyle özetledi: “Ameliyathanede kullanılan tüm alet ve malzemelerin ameliyata hazır hale getirilmesi, cerrahi ekibe malzeme sağlanması ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesini sağlayan yardımcı cerrahi sağlık personelini yetiştirmektir.”

“Bu programda öğrencilerimize teorik eğitimle birlikte pratik eğitimle ameliyathane ortamında tecrübe kazanma imkanı veriliyor” diyen Doç. Dr. Uysal şöyle devam etti: “Ameliyathane teknikerliği, mezun sayısının az olması, özel hastanelerin çoğalması ile daha çok ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir. Hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık ekibine ihtiyaçları bulunması nedeniyle de iş bulma imkanı çok yüksektir. Bölgemizde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarında da ameliyathane teknikeri ihtiyaçları bulunmaktadır.”

Uygulama eğitimlerin yapıldığı SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin imkanlarına da değinen Doç. Dr. Uysal, sözlerini şöyle tamamladı: “Hastanede mikro cerrahi dahil özellikli ameliyatların yapılabildiği, istenildiğinde yapılan ameliyatların kamera ile kaydedilebildiği ve uzaktan izleme ile eğitim yapılabildiği tam donanımlı 10 ameliyathane bulunmaktadır. Sevgili öğrenciler, sunulan tüm bu imkanlardan yararlanmak ve iyi bir gelecek için sizleri bölümümüzde görmek isteriz.”

İlk ve Acil Yardım Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz da hastane öncesi sağlık hizmetlerinin acil hasta ve yaralıların hayatta kalabilmeleri ve yaşamlarını engelsiz sürdürebilmelerinde çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi. Bu alanda çalışacak olan ilk ve acil yardım teknikerlerinin eğitimleri süresince mesleğe yönelik bilgi, beceri, tutum ve davranışlar açısından tam ve donanımlı yetişmesi gerektiğine işaret eden Dr. Öğr. Yılmaz, şöyle konuştu: “SANKO Üniversitesi SHMYO İlk ve Acil Yardım Programı eğitim içeriğinde temel ve klinik bilimlere ait teorik ve uygulamalı dersler öğrencilerin bu alanda donanımlı yetişmesine imkân tanıyacak şekilde yer almaktadır. Fizyoloji, anatomi, tıbbi terminoloji, farmakoloji gibi temel tıp bilimlerine ait derslerin yanı sıra, acil hasta bakımı, acil sağlık hizmetleri, resüsitasyon, travma, ileri yaşam desteği dersleri ve uygulamaları da bulunmaktadır. Yüksek teknolojik donanıma sahip mesleksel beceri ve simülasyon laboratuvarlarımızda verilen eğitimlerle öğrencilerimiz gerçek ortama hazırlanmakta, tekrar ederek öğrenmekte ve kendi deneyimlerini akranları ile paylaşabilmektedir. Öğrencilerimiz 600 yatak kapasitesine sahip tam donanımlı hastanemizde multidisipliner olarak uygulama da yapabilmektedir. Programdan mezun olan öğrencilerimiz gerek devlet gerekse özel sektörde; acil servislerde, 112 komuta merkezlerinde, ambulans hizmetlerinde rahatlıkla istihdam imkânı bulabilmektedirler. Toplam 40 öğrenci kontenjanına sahip olan İlk ve Acil Yardım Programında ülkemizin acil sağlık hizmetlerine katkıda bulunmak isteyen gençlerimizi birlikte yol almak için bekliyoruz.”

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali İkidağ ise “Programımız bölgemiz ve şehrimizdeki ilk Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı olma özelliğini taşımaktadır. Uygulamalı eğitimleri yaptığımız bölgenin yatak kapasitesiyle tek çatı altında en büyük özel hastanesi olan SANKO Üniversitesi Hastanesi radyoloji bölümümüzde bulunan en son teknoloji cihazlarla tüm radyolojik incelemeleri yapmaktayız” dedi.

“Amacımız, güçlü akademik kadromuzla, bölümümüzdeki öğrencilere Radyografi, Mammografi, BT, MR, kemik mineral dansitometresi gibi temel ve sofistike radyolojik incelemeleri uygulama becerisi kazandırmaktır” diyen Dr. Öğr. Üyesi İkidağ, sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme teknikerlerine çok fazla ihtiyaç olduğunu belirtti.

Öğrenci adaylarına, “Sizlerle birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz” diyen Dr. Öğr. Üyesi İkidağ, program mezunlarına yönelik olarak ise şu bilgileri paylaştı: “Mezunlarımızın tüm radyolojik tanı ve tedavi ünitelerinde, üstün bilgi ve beceriye sahip olarak görev yapmalarını hedeflemekteyiz. Öğrencilerimiz mezun olduklarında özel ve kamu kuruluşlarındaki radyoloji ve nükleer tıp bölümlerinin yani sıra, özel görüntüleme merkezlerinde görev yapabileceklerdir. Ön lisans mezunlarımız, isterlerse ÖSYM tarafından düzenlenen dikey geçiş sınavına girebilir, başarılı olmaları halinde lisans eğitimi yapmaya hak kazanabilirler.”

Anesteziyoloji Programı adına Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Soner Karadaş, “Hastanemizde aktif çalışan 10 ameliyathane odası olup, özellikli cerrahiler olarak bilinen KVC, göğüs cerrahisi, çocuk cerrahisi, nakil cerrahisi ve onkolojik cerrahiler rutin olarak gerçekleştirilmektedir” ifadelerine yer verdi. Anestezi polikliniğinde, günübirlik anestezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamaları ve yatan hastalar için ağrı tedavisi gibi olanakların da mevcut olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Karadaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Anestezi Teknikerliği Programımızda eğitim alan öğrencilerimiz teorik eğitimlerinin yanında uygulamış olduğumuz anestezi pratiklerine de kolaylıkla erişebilmektedir. Öğrencilerimizi modern tıbbın ve son yayınların ışığında eğitmek başlıca görevimizdir. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz, ülkemizdeki herhangi bir eğitim araştırma, kamu veya özel hastanesinde çalışabilecek donanıma sahip olacaktır. Nitelikli anestezi teknikerleri yetiştirmeyi en büyük hedef edinmiş öğretim üyeleri olarak bu bölümü düşünen arkadaşlarımızı büyük bir heyecanla bekliyoruz.”