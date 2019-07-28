Şahin, Aşağı Fırat Havzası'nı inceledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Aşağı Fırat Havzası'nın turizme kazandırılmasına dönük başlatılacak çalışmalar öncesi bölgeyi inceledi. Projenin detaylarını teknik ekibiyle gözden geçiren Şahin, Aşağı Fırat Havzası çalışmalarının hızlandırılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesince, Fırat Nehri'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin dünyaya tanıtılması amacıyla “Aşağı Fırat Havzası'nın Turizme Kazandırılması Projesi” başlatılacak. Projeyle, Aşağı Fırat Havzası yurt içinden ve yurt dışından gelecek turistlere kapılarını açacak. Bölgesel turizme büyük bir katkısı olacak proje bölgeyi nehir turizmine uygun hale getirecek, sadece Gaziantep değil bölge turizmi de canlanacak.

Bölgeyi gezen Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ile Zeugma, Rumkale, Kamışlı, Gümüşgün Köyü, Aşağı Çardak Köyü ve Erenköy aksını kapsayan Aşağı Fırat Havzası'nda incelemelerde bulundu. Ayrıca teknik ekibiyle birlikte de bölgeye çıkarma yapan Şahin, bölgede turizm açısından eksiklikleri tespit etti.

Rumkale ile Zeugma arasındaki tarihi mekanları yakından gören Şahin, Aşağı Fırat Havzası'nın bir Tuna Nehri kadar önemli olduğunu belirterek yıllardır Fırat Nehri'nde turizm amaçlı çalışmaların değerlendirilmediğini hatırlattı. Şahin, Fırat Nehri üzerinde yer alan tarihi köy ve beldelerin turizme kazandırılması gerektiğini dile getirerek turizm beklentilerine yönelik çalışmalara başladıklarını söyledi.

Şahin, “Bölgenin turizme kazandırılması ve canlandırılması için çalışmalara en kısa zamanda başlayacağız. Bölge, turizm açısından önem arz ediyor. Artık turizmin ülke ekonomisine çok büyük getirisi var. Turizm çeşitliliği çok ama çok önemlidir. Su turizmiyle nehir turizmi kavramlarını birleştirip Aşağı Fırat Havzası'nı da bu kavrama dahil etmek istiyoruz. Bu bölgedeki projenin hayata geçmesi durumunda Gaziantep'in yanı sıra Şanlıurfa ve Adıyaman da projeden istifade edecek. Burada tamamen bölgesel içerikli bir projeden söz ediyoruz” diye konuştu.