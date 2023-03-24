Şahin, Burak ve Belkıs mahallelerindeki vatandaşların taleplerini dinledi

Ramazan'ın ilk gününde, teknik ekibiyle Burak Mahallesi Muhtarı Hanifi Özkesen'i ziyaret eden Başkan Fatma Şahin, muhtara mahalle ile ilgili eksik, ihtiyaç ve taleplerini sordu. Birçok sorunu daha önce çözülen mahallenin kalan sıkıntılarını gerekli Büyükşehir Belediyesi birimlerine yönlendirdi. 6041 numaralı caddesinde esnaf ziyaretine eden Başkan Şahin, vatandaşlarla sohbetinin ardından ramazanlarını kutladı.

Burak mahallesinin ardından Belkıs mahallesine geçen Başkan Şahin, Mahalle Muhtarı Enver Özekici'yi mahalle muhtarlığında ziyaret ederek kendisinin ve mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini sordu ve talepleri çözüme kavuşturmak adına teknik ekibine yönlendirdi. Talepleri yönlendirmenin ardından Belkıs mahallesindeki aileleri ziyaret etti.

Hacı Sani Konukoğlu Anadolu Lisesi'nin Kütüphanesi yenilenecek

Esnaf ziyaretlerinin ardından Hacı Sani Konukoğlu Anadolu Lisesi'nin öğretmenleriyle bir araya gelerek, öğrencilerin deprem sonrası okula dönüşlerini ve psikolojik durumları hakkında bilgi aldı. Gelen talepler karşısında okulun kütüphanesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Fatma Şahin'e daire başkanlığının okullara yaptığı sportif malzeme yardımları ve çalışmalar, projeler, etkinlikler hakkında bilgiler verdi.