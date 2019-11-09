Şahin, BÜSEM'de incelemelerde bulundu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2 bin 100 dönüme kurulacak olan Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi'nin (BÜSEM) inşaat alanında, tır dorse imalatçıları, nakliyatçılar, fıstıkçılar ve gıda toptancılarıyla bir araya geldi. Şahin, projede gelinen son durumu değerlendirdi.

Kent merkezinde sıkışan meslek gruplarını tek çatı altında birleştirecek olan proje, Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde kendini göstermeye başladı. Güçlü sanayisiyle dünya markası haline gelen Gazi şehir, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in 31 Mart 2019 mahalli seçimlerine yönelik kamuoyuyla paylaştığı seçim beyannamesine yazdığı BÜSEM Projesi'ne odaklandı. Çalışmaların tüm hızla ilerlediği BÜSEM inşaat alanında incelemelerde bulunan Şahin, meslek grupları temsilcilerini görüşlerini aldı.

Şahin: “Hep birlikte memleket için çalışacağız”

Şahin, sınırın hemen ötesinde yaşanan kaosa rağmen 5 organize sanayi bölgesiyle ısrarla ve cesaretle üretmeye devam ettiklerini hatırlattı. Şahin, “Burada en önemlisi küçük sanayidir. Dolayısıyla sizi geleceğe hazırlamamız lazım. Burayı en az sizin kadar biz de hakikaten çok istiyoruz. Artık kabuğumuza sığmıyoruz. Bütün zorluklara rağmen karşılaştığımız zorlukları çözme kapasitemizin çok güçlü olduğunu her fırsatta gösterdik. Elbette sorunlar olacak, ama bu sorunları hızlı çözüyor musun buna bakmak gerek. Allah şahit ki 2002 yılından beri beraberiz. Birbirimizi kardeşlik hukukuyla seviyoruz. İsmimizin yanında ne yazdığının önemi yok. Hep birlikte bu memleket için ne yaparız buna bakacağız. Bir an önce burayı toparlayıp bitirmek istiyoruz, çünkü şehrin büyüme kapasitesi sizlerle artacak. Nakliyeci, fıstıkçı, Tır-dorseci, gıda toptancıları rahat etmezse memleket rahat etmez. Ana damarsınız, kılcal damarsınız. Sizin rahat etmeniz gerekiyor ki organize büyüsün. ‘El eli yıkar, el de döner yüzü yıkar.' Büyükşehir olarak biz ne yapıyoruz, Altyapı belediyeciliği bitmiştir diyorum. Buradaki başarı sizin başarınız” dedi.

“Hiç kimsenin bireysel derdi yok”

Şahin, “Herkes işini iyi yapacak. Bizde büyükşehir olarak elimizdeki işleri iyi bir şekilde bitirmemiz lazım. Ben sizin huzurunuza seçim için geldiğimde yaptıklarımızı konuştuk. Sizin yaşamınıza, işinize dokunmamız lazım. Biz ekibimizle sizlerin emrinizdeyiz. Hiç kimsenin bireysel derdi yok. Birbirimizi anlayacağız, yardımcı olacağız. Beraber yapacağız. Ama önce bir ana damarları açalım. Su gelsin, kanalizasyon altyapısı bitsin. Sizi sizden daha fazla düşünüyoruz. Yıllar sonra arkamızda bir dua alırsak rahmetli olduğumuzda hayırla anılırsak başka bir şey istemiyoruz. Bu memleketin ticareti de üretimi de çok zor. Bunu biliyoruz. Karıncalar gibi çalışıp arkamızda dev eserler bırakacağız” diye konuştu.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ise bölgenin altyapısına dönük çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey de projenin ulaşım ve üst yapısına yönelik sorulan soruları cevapladı.

Kent merkezinde kalan meslek gruplarının, şehir dışına ve otoyol kenarına taşınmasına yönelik onaylanan imar planlarının ardından hazırlanan Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi Projesi kapsamında ayakkabıcılara 800 dönüm, Tır dorse imalatçılarına 390 dönüm, fıstıkçılara 395 dönüm, gıda toptancılarına 243 dönüm ve nakliyatçılara 243 dönüm ayrıldı.