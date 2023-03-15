Şahin, fedakar hemşireleri ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki depremin ardından hemşirelerin 14 Mart Tıp Bayramını kutlamak için İnayet Topçuoğlu Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastane ziyaretinde günün anlam ve önemine istinaden hemşirelere çiçek takdim eden Başkan Fatma Şahin, yaşanan felaket sonrasında 7/24 depremzede hastalar için çalışan hemşirelere başarı belgesi dağıttı.

Ziyarette Başkan Fatma Şahin'e Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk ve Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay eşlik etti.