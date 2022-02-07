Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Spor Kulübü sporcularından Asiye Albeni ve Umut Hava, Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takım Seçme Yarışması'nda rakiplerini geride bırakarak Türkiye'yi uluslararası arenada gururlandırma şansını yakaladı.

Yüzme şampiyonu olmak için denize sahip bir şehirde yaşamanın gerekli olmadığını belirten Şahin, “Gaziantep Modeli size deniz olmadan da yüzme şampiyonu nasıl olunacağını gösterir” dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Para Yüzme Milli Takım Seçme Yarışması, 4-6 Şubat tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirildi. Seçmelerde GBB Spor Kulübü oyuncularından Asiye Albeni, 50 metre serbest ve 100 metre sırtüstü yarışlarında Umut Hava ise 50 metre serbestte derece alarak milli takımda yer alma hakkını kazandı.

Kıran kırana geçen yarışmayı yakından takip eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, denizi olmayan bir şehirde şampiyon yüzücüler çıkarttıklarını belirtti.

Şahin, “‘Yüzme bilmeyen kalmasın' dedik. Bakanlığımızın ve federasyonumuzun desteğiyle bütün ilçelerimizde havuzlarımızı yaptık. Şimdi bir diğer hedefimiz engelli dostu şehir, engelsiz şehir olmak. Akabinde gelen hedefimiz yüzme bilmeyen kalmasın. Zaten bütün çocukları dahil ettiğimiz sistemde engelli çocuklarımız için özel çalıştık. Moral ve motivasyonun yanında merkezi yönetim ve yerel yönetim iyi bir şekilde koordine olunca başarı da kaçınılmaz oldu. Sporcularımı tebrik ediyorum, her birinin başarılarının devamını diliyorum. Şampiyon olmanız için denizinizin olmasına gerek yok. Gaziantep Modeli size deniz olmadan da yüzme şampiyonu nasıl olunacağını gösterir. Gelin bu modele yerinde bakın. Aşkla yapınca her şeyi, başarı beraberinde geliyor” diye konuştu.