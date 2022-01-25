Şahin Gaziler Caddesi'nde incelemelerde bulundu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yoğun kar yağışı sebebiyle sundurmalarda çökmelerin yaşandığı Gaziler Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Şahin, caddenin revize edileceğini ve çalışmalar için esnafların görüşlerinin alınacağını aktardı.

Yoğun kar yağışının ardından Gaziantep'te ulaşımın aksamaması için sorumluluk alanlarında 24 saat çalışma yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazi şehrin alışveriş noktasında adeta can damarı olan Gaziler Caddesi'nde kar temizleme ve çöken sundurmaların söküm işlemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Fatma Şahin, yerinde incelemelerde bulunmak ve esnafla fikir alışverişi yapmak için Gaziler Caddesi'ne ziyarette bulundu. Ekiplerden son durum hakkında bilgi alan Başkan Şahin, esnafa geçmiş olsun dileklerini de iletti. Şahin, ziyaret sonunda yaptığı açıklamada sundurmaların 11 yıllık olduğunu ve caddede yenilemeye gidileceğini söyleyerek ilerleyen günlerde esnafla bu konuda toplantı yapılacağını ifade etti.

Katılımcılık ve kapsayıcılık kapsamında esnafımızla birlikte yol haritamızı çiziyoruz

Fatma Şahin, kar yağışının başlamasıyla yoğun bir hafta geçirdiklerini belirterek, “Bu yağışı en az zararla geçirirsek yazın toprağın suyla buluştuğu bir berekete dönüşecek. Yüzlerce iş makinası ve personelimizle 50 yıldır yağmayan yoğunluktaki kara şahit olduk. Çok hızlı toparladık ana arterlerimiz açık. İlçeler ve kırsalla olan bağlantılarımız tamamen sağlanmış durumda. Tarihi bir semtteyiz. Köklü esnaflarımızın olduğu, Gazi şehrin yerli, kimlikli, kıymık taşından yapılan binalarımız var. Burada aşırı yağan kardan dolayı çökmelerin yaşandığını gördük. Hemen karları topladık, çöken kısımlara baktık. Buradaki sundurmaların yapılalı 11 yıl oldu. Esnafımızla görüştük hangi modeli yapalım, cephe yenilemeye gidelim mi diye. Katılımcılık ve kapsayıcılıkla, esnafımızla birlikte yol haritamızı çiziyoruz. Esnafımızı meclisimize çağırıp görüşmeler yaparak burayı yeniden yapılandıracağız” şeklinde konuştu.

Halkımızın güvenliği, mutluluğu, sağlığı, huzuru için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz

Kar yağışıyla mücadelede Gaziantep Valiliği koordinasyonunda bütün belediye ve oda başkanları ile takipte olunduğunu vurgulayan Başkan Şahin, “Şehirde en az zararla çıkacak şekilde bütün ekip olarak sahadayız. Halkımızla, halkımız için, onların güvenliği, mutluluğu, sağlığı, huzuru için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Çok hızlı takviyeler yapıldı. İnsani değerler üzerine bu büyük milletin güçlü bir altyapısı var. Bu konuda hemşerilerimize geçmiş olsun diliyorum her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum. Gaziler Caddesi'nin ihtiyaç duyduğu revizyon için Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.