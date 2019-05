Şahin, iftarda Arabanlılarla bir araya geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Araban ilçesinde düzenlenen iftar programı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla gerçekleşti.

Araban Recep Tayyip Erdoğan Parkında düzenlenen geleneksel iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programa katılan Başkan Fatma Şahin, tek tek masaları gezdi, gelenlerle sohbet etti. İftar programına katılanlara seslenen Şahin, on bir ayın sultanı Ramazan vesilesiyle kardeşlik sofrasında Arabanlılarla buluştuğundan dolayı şükrettiğini belirterek, “Araban bizim canımız, ciğerimiz, göz bebeğimizdir. Sizlerden aldığımız güç ve feyz ile Araban'a ve Gazi şehrimize hizmet etmeye başladık. Çalışmalarımızda Araban'a bir ayrımcılık yaptık ama bu her zaman pozitif ayrımcılık oldu. Araban hizmet etmekten dolayı çok mutluyuz. Bizim inancımıza göre halka hizmet hakka hizmettir. Hepiniz çok özelsiniz ve sizleri çok seviyoruz. Eşref-i mahlûkat olan her insan 1'nci sınıf vatandaştır. Herkes her şeyin en iyisine layıktır. Büyükşehir Belediyesinin, Araban'a daha iyi hizmet etmek için gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Araban mutlu oldukça biz mutluyuz, Araban huzurlu oldukça biz huzurluyuz. Araban mutlu olacak ve biz çok güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Dünyanın huzuru ve barışı da ramazan'ın ruhunda gizlidir”

Şahin, Ramazan Ayının birlik ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayarak, “Birlikte rahmet var, birlikten kuvvet doğar. Ramazan oruçtur, yoksulluğu hissetmektir. Zenginle fakirin buluşmasıdır. Zekattır, vermektir, bölüşmektir, paylaşmaktır. Ramazan sosyal adalet ve sosyal barıştır. Bu yüzden bizim için çok kıymetli bir aydır. İnşallah bize de bu güzelliği diğer aylara da yaymayı Mevla'm nasip etsin. Ramazan ayrıca bir mekteptir. Yalnızca midemize oruç tutturmayız. İyilik yapmaya, yetim başı okşamaya, fakiri bir araya getirmeye ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışıyla bizleri güçlendiren bir anlayıştır. Aynı zamanda iyilikte ve kalben yarıştır. Bundan dolayı önemli ve güçlü hasretlerin birleştiği önemli bir aydır. Bu değerleri çocuklarımıza öğretmemiz ve öğrenmemiz lazım. Bu değerleri yaşamamız ve yaşatmamız lazım. Dünyanın huzuru ve barışı da Ramazan'ın ruhunda gizlidir. Bu gücü bütün aylara yaydığımızda bütün dünyaya yaydığımızda hiçbir sıkıntı kalmayacak. O yüzden bu kıymeti iyi bilmemiz, medeniyet kodlarımızdan gelen kodları iyi anlamamız gerekiyor. Bizde büyükşehir olarak ben ve arkadaşlarım ekibimiz olarak burada huzurlarınızdayız. Sizin için her türlü hizmeti vermeye hazırız” diye konuştu.

İlçe programları kapsamında, Araban ilçesinde Rahmi Olcay konseri gerçekleştirildi. İnsanın ruhuna hitap eden yorumlarıyla dinleyeni mest eden Olcay, program sonunda ayakta alkışlandı.