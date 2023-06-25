Şahin, İslahiye LGS Türkiye birincisini ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ömer Baran Şişman'ı ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Şişman'a Başkan Şahin, evinde ziyaret ederek bilgisayar ve bisiklet hediye etti.

Şahin: Türkiye yüzyılı, eğitim yüzyılı olacak

Yaşanan felaketin ilk gününden beri öğrenciler için imkanları kolaylaştırmayı meramlayan Başkan Fatma Şahin, eğitimin iyileştirdiğini vurgulayarak, “Bize öyle güzel bir bayram yaşattınız ki bütün gece heyecandan uyumadım. Çok güzel bir sonuç tebrik ediyorum. En önemli özne sizsiniz. Ama lojistik destekte çok önemli. Bu depremde çocuklar bana dedi ki, ‘başkanım her şey enkaz altında kaldı. Biz burada ne yapacağız'. En büyük kara depremini geçirdik. Canımız sağ ve bunu konuşuyoruz. Ben şükür ediyorum. Eğitim iyileştiriyor. Oğlumuzu da dinledim. ‘Her krizin fırsatları var' diyor. Çok onur duyduk. Konteynırda çalıştı. Su ve mermer hesabı. Su mermeri nasıl şekillendiriyor vura vura. Bir defa okumayla olmuyor sürdürebilirlik. Başaracağız bizim başka çaremiz yok okumaktan başka. Okuyacağız, okutacağız. En büyük güç beşeri sermaye. Doğru yoldayız. Türkiye Yüzyılı, eğitim yüzyılı olacak” şeklinde konuştu.

"Ne olursa olsun ben çalışmayı seçtim"

LGS sınavında büyük başarı elde eden Ömer Baran Şişman depremden etkilenmesine rağmen çalışmayı bırakmadığını belirterek, “Depremin ilk aylarında sıkıntı yaşadım. Ama ondan sonra devletin KYK yurduna geçtik biz ailece. Burada biraz daha çalışma imkanı buldum. Sonra memur kent açıldı. Bu yüzden daha çok çalışma olanağı buldum. Ana çalışmamı orada yaptım. Ondan sonra TOKİ kentlerine geçtik. Orada da son çalışmalarımı yapıp sınava girdim. Aslında bu başarı hikayesinde diğerlerine örnek olabilecek şey, çalışma azmi. Çünkü ne olursa olsun ben bir deprem yaşadım. Bir sürü yer gezdim. Çadırlarda kaldım. Bundan sonrasında vazgeçtim. Öylesine çalışmadan sınava girebilirdim. Normal bir fen lisesini tutturabilirdim. Ama ne olursa olsun ben çalışmayı seçtim ve her gün düzenli olarak çalışarak Türkiye birincisi oldum” açıklamasında bulundu.

Depremin ardından yaşanan barınma sıkıntılarına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüm bulunduğunu ifade eden Şişman'ın annesi Zehra Şişman ise, “Depremde İslahiye'deydik. Depremden sonra ilk etapta bir barınma yeri sıkıntısı yaşadık. Orada çocuğumun verimli çalışmadığını görünce İslahiye de konteynır kentte kaldık. Hayati ihtiyaçlarımızın hepsini karşıladık Kitap kampanyalarından faydalandık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin denemelerine girdik. Başarısı eski başarısına ulaştı. Fatma Şahin gerçekten bir numara. Eğitime bir insan ancak bu kadar değer verir. Gaziantep için büyük bir şans” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, afet bölgelerine ek kontenjan müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde yoğun hasara uğrayan İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 8'nci sınıfa kayıtlı olan öğrenciler için bu tercih döneminde, Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için iki ek kontenjan açılacağını müjdeledi.