Şahin, kadın akademisyenlerle görüştü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş'ta yaşanan şiddetli depremlerden etkilenen merkez ile ilçelerde yürütülecek çalışmalarla ilgili 40 kadın rektör ve rektör yardımcısıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Depremlerden etkilenen başta Nurdağı ve İslahiye ilçeleri olmak üzere şehir merkezini de kapsayan afet sonrası çevreye uyum, sağlamlık, tarım çalışmaları gibi konuları kapsayan toplantıda ileride yapılacak çalışmalar için planlama ve raporlama konuşuldu.

Katılımcı kadın akademisyenler yeni planlamalarda Başkan Fatma Şahin ve ekibine bilimsel destek vereceklerini, alanlarında elde ettikleri tecrübeleri ile ulusal ve uluslararası bağlantılarının çalışmalarda kullanacaklarını dile getirdiler.

Gaziantep Büyükşehir'in deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar konuşuldu

Video konferansta Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgelerinde vatandaşa sunulan hizmet ve çalışmalar hakkında sunum ve bilgilendirme yapan Başkan Fatma Şahin, başta su yönetimi olmak üzere, temizlik, sosyal yardımlar ile son durum hakkında konuştu.

Konuşmasında şehrin olağanüstü zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehrimizi, bölgemizi, ülkemizi dirençli yapma konusunda bir araya geldik. Deprem Master Planı yapmıştık. Teknik odalar, akademik kadrolar, STK'lar ve beşeri sermayemizle bu işin uzmanı hocalarla çalışmaya başlamıştık. ‘Dirençli Şehir' konusunda en hazır kentlerden bir tanesiydik. Biz itfaiye bölümümüzü bu gibi durumlara hazırlamış, personelimizi arama kurtarma konusunda eğitmiştik.”

Şahin: Kadınların ışığı ile yükselip iyileşeceğiz

Toplantıda vatandaşların hayatını hızlı bir şekilde normalleşmesi için çalışıldığını ve psikolojinin yönetilmesi gerektiğinin üstünde duran Başkan Şahin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Özellikle Nurdağı ve İslahiye ilçe belediyeleri bu büyük sorunu kaldıracak güçte değil. İlçeleri hızlı bir şekilde ayağa kaldıracağız. Yıkılan tarihi mekanları aslına uygun hızlı bir şekilde restore edeceğiz. Orta ve uzun vadeli sürdürülebilir dirençli şehir yolculuğumuzda teknoloji, bilgi ve bilim yoluyla bu toplantıya katılan katılımcıların tecrübelerinden yararlanacağız. Kadınların ışığı ile yükselip iyileşeceğiz.”

Toplantılar devam edecek

Türkiye Belediyeler Birliği öncülüğünde yürütülen, kapanış toplantısına hazırlanan İklim, Bilim ve Kadın Toplantıları'nın katılımcılarıyla yapılan video konferans, deprem gündemiyle artık Bilim Akademi Kadın Toplantıları olarak devam edecek.