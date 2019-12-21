Şahin, kız öğrencilerle bir araya geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Çay Sohbetleri” kapsamında Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencileri dinleyen Şahin, kentin gelişimine katkı sağlayacak görüş ve düşüncelere kulak verdi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'yla Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Çay Sohbetleri programı çerçevesinde Gaziantep Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdu'na giden Fatma Şahin, öğrencilerle buluştu.

Şahin: “Keşke dememeniz için çok çalışıyoruz”

Geleceğin teminatı öğrenciler için Büyükşehir Belediyesi'nin bütün kaynaklarıyla hazır olduğunu söyleyen Şahin, gençliğin önemini vurguladı. Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi'nde Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı oluşturduklarını belirterek, “Bizim gençler için çok yoğun bir çalışmamız mevcut. Sizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Gaziantep'te yaşarken ‘keşke başka şehirde yaşasaydım' dememeniz için elimizden geleni yapıyoruz. İmkanlar ve fırsatlar ölçüsünde önceliğimizi gençlere verdik. Bu sohbeti sizler için gerçekleştiriyoruz. Sizin isteklerinize ve taleplerinize kulak vermek için buradayız. Gönül belediyeciliği yükselen bir değerdir. Artık şehir ekonomileri bilgi ve teknoloji bağlamında şekilleniyor. Gençlerimizi yenidünya modeline uygun bir doğrultuda hazırlamalıyız. Şanlı ve şerefli tarihimizin bekçileri ve emanetçileriyiz. Tarihimiz, rehberimizdir. İlmimizi irfanla geliştirmeliyiz ki erdemli bir toplum mertebesine ulaşabilelim. Her şeyden önce birbirimizi gönülden dinlememiz ve anlamamız lazım. Bizler büyük bir mirasın taşıyıcılarıyız ve bu mirası taşıyabilmemiz için birbirimizle sık sık bir araya gelmemiz, ihtiyaçları gidermemiz gerekiyor. Sizleri yarınlara güçlü bir şekilde hazırlayabilmeliyiz. Dijitalleşen dünyada yolunuzu iyi çizmemiz gerekiyor. Bu odaklanmayı iyi yapamazsak istikametimizi iyi çizemeyiz, her rüzgarda savrulup gideriz. Biz yaprak değil çınarız. Bu köklü çınarın geleceğini iyi inşa edebilmemiz en elzem konu. Bizler böyle bir dost meclisinde sizlerin eksiklerinizi, hayallerinizi, yapmak istediklerinizi konuşarak gücü kendi içimizde bulup sosyalleşmemiz gerekiyor. Bunun gereğini yaparak daha farklı ve güçlü bir şekilde çıkacağız” dedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, yaptığı sunumda düzenlenen gençlik ve spor etkinliklerinden bahsetti, gençlerden yapılacak faaliyetlere katılmalarını istedi.

Gönüllü Kuruluşlar ve Eğitim Koordinatörü Muzaffer Ceylan ise gençlerin sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda maneviyatının da gelişimine katkı sunacaklarına değinerek Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimizin hayatından örnekler verdi. Ceylan, bilgi bilinci için iyi bir gözlem yapmalı, dinleyici olmalı ve sonrasında akıl ile kalp süzgecinden geçirerek inanca dönüştürmesi gerektiğinin altını çizdi.

Programın sonunda öğrenciler, günün anısına Fatma Şahin'e çiçek verdi.