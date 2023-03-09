Şahin, Nurdağı kırsalındaki depremzedelerle bir araya geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şiddetli depremlerden etkilenen Nurdağı'nda afetin yaralarını sarmak ve bölgedeki son durumu yerinde görmek için köyleri ziyaret etti.

Depremzede yöre insanı ve muhtarlarla bulaşan Başkan Şahin, teknik ekibiyle vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek, notlarını aldı. Ekibine talimatlarda bulunan Şahin, afetin yaralarını en kısa süre içerisinde sarmak için koordineli şekilde yürütülen iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Şahin, depremzede besicilere verilen destek paketini anlattı

Başkan Şahin, Nurdağı ve İslahiye ilçeleri başta olmak üzere Şehitkamil'in batı kısmındaki kırsal mahallelerdeki besicilere de bir dizi yardımlar yaptıklarını belirterek, Nurdağı ve İslahiye ile merkez ilçelerin batı kısmında ağıl ve ahırları zarar gören hayvan üreticilerine bin 500 ton büyükbaş, 500 ton küçükbaş hayvan yemi olmak üzere toplamda 2000 ton yem desteği sağlandığı bilgisini verdi. Diğer yandan Şahin, İslahiye, Nurdağı ilçelerinde 75 bin 600 kg kömür, 75 bin kg odun desteği verilirken, İslahiye, Nurdağı ve Şehitkamil ilçelerinde ise 126 bin 500 kg un yardımı yapıldığını aktardı. Şahin burada yaptığı konuşmada depremin ardından Nurdağı'nın hızlı bir şekilde ayağa kalkması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi: “Bu ziyaretimizde depremzedelerimiz için teknik ekibimizle birlikte geldik. Amacımız vatandaşlarımızdan gelen talepleri doğrudan dinlemek ve bu taleplere ilişkin çalışmaları hızlı bir şekilde koordine etmek, yerine getirmek. Son yıllarda hakikaten zor bir dönemden geçiyoruz. Tam pandemiden çıktık derken, asrın felaketiyle karşı karşıya kaldık. Ama biz, büyük bir milletiz. Bizi büyük bir millet yapan şey, sahabe ruhu. Deprem gecesi hayatımdan yaşadığım en zor gecelerden biriydi. Bir taraftan Nurdağı'na ulaşmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz zaman ilçeye, dağların parçalandığını ve ilçenin eski yolunun üzerinin kaya dolu olup parçalandığına şahitlik ettik. Biz, bütün teknik ekiple sabaha kadar kayaları açmaya çalıştık. Otoyala girdik 3 metreye kadar uzunan yolun yarıldığını gördük. O yüzden çok büyük bir yer sarsıntısı ve afetle karşı karşıya kaldık. Yaşanan acıların her biri bizlerin de acısı. Acılarınızı paylaşıyoruz.”

Nurdağı'ndaki yaraları hızlı sarmak için en iyi teknik elemanları bu bölge için görevlendirdiklerini ifade eden Şahin, “Bizim şu andaki en önemli muradımız Ramazan geliyor. Bayram gelmeden çadırdaki herkesi, konteynere almak amacındayız. İnşallah da bir yıl içinde sizleri kalıcı konutlara almak isiyoruz” diye konuştu.

Depremzede kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de unutmayan Başkan Şahin, toplatılar ve incelemelerinin ardından konyetner ve çadırları bir bir gezerek kadın depremzedeleri çiçek hediye etti.