Şahin, ortak yayın platformuna katıldı

Şahin, Ortak Yayın Platformunun canlı yayın konuğu oldu. Gaziantep Olay TV, NRT, Kanal 27, GRT, Mega TV ve Hisar TV'nin ortak yayınında moderatör Galip Ünlükara'nın sorularını yanıtlayan Şahin, ulaşımdan enerji projelerine, içme suyundan konut projelerine, sosyal içerikli projelerden yeni yerel yönetim vizyonunu anlattı.

“Trafik kontrol merkezi etkileyici”

Bir yıl önce faaliyete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi hakkında bilgiler veren Şahin, “Şehri teknolojiyle donatmak, şehrin yaşam kalitesini teknolojik alt yapısına hazırlamak çok önemlidir. Burada en önemli başlık ulaşımdır. Bizim gibi metropol şehirlerde ulaşım ağının altyapısını yaparken teknolojik donatılarla beslemek gerekiyor. Trafik Kontrol Merkezi, 7 gün 24 saat şehrin sinir uçları, ana damarları, sıkışan noktalar genç ve dinamik ekiple inceleniyor. Trafik polislerinin ve mühendislerinin yapacağı iş, bugün trafik kontrol merkezi tarafından yapılıyor. Benim dönemimde daha da güçlenen merkezimiz, şu an ülkemizin sayılı kontrol merkezleri arasında yerini aldı. Bizim sıkletimizdeki illere göre bir tık öndeyiz. Her konuda önceleri takip edendir, şu an takip edilen olduk. Kontrol merkezimizin etkileyici bir yapısı var. Geçen yıl başlattığımız uygulamayı 300 bin kişi cep telefonuna indirmiş durumda, 60 bin kişi kredi kartıyla sisteme girebiliyor. Özellikle gençler sistemimizi yakından takip ediyorlar bundan dolayı ziyadesiyle memnunuz” dedi.

“Sola dönüş kısıtlaması sadece Gaziantep'te uygulanmıyor”

Gaziantep'te 295 adet sinyalize kavşak bulunduğun hatırlatan Şahin, “Sola dönüş kısıtlaması sadece 9 adet kavşakta yapıldı. Bir bardak suda fırtına koparıldı, sanki her yerde kısıtlama yapılmış gibi algı oluşturuldu. Trafik mühendislerin yaptığı iki yıllık çalışmalar sonucunda ortaya çıkan etki analizlerinde, şehrin içerisinde çok fazla sola dönüşlerin olduğu tespit edildi. Battı çıktı köprülü kavşaklarla bu işin çözülemeyeceği anlaşıldı. Bunu, Ankara 80'li, İstanbul 70'li yıllarda uygulamış. Sanki bu uygulama tek Gaziantep'te yapılıyormuş gibi yanlış bir algı var. Konya, Kayseri, Denizli, Aydın ve İzmir'de bu uygulamalar yapılıyor. Çok hızlı büyüyoruz, ben başkan olduğumda araç sayısı 400 bin iken şu an 550 bini buldu. Bir taraftan yol yaparken bir taraftan da trafiği disipline etmemiz lazım, trafik akışını sağlamamız gerekiyor. Sola dönüş kısıtlamasından önce 5 faz olan kısımları, 2 faza düşürdük. Kendi kendimizi test ediyoruz, yaptığımız işin etki analizleri önümüze geliyor. Etki analiz sonuçlarına baktığımızda eskiye döndüğümüz zaman yeniden sıkıntı yaşanacağını bildiğimizden yaptığımız uygulamadan vazgeçmeyeceğiz. Uygulamayı belki daha iyi anlatabilirdik burada da bizim hatamız oldu. Anlatmadan direkt uygulamaya geçtik. Uygulamadan sonra halkımız anladı. Hava kirliliğini önlemek, zaman tasarrufu sağlamak, akaryakıt kullanımını aza indirecek bu uygulamayı halkımız için yaptığımız anlaşıldı. Onların yaşamlarında ulaşımı iyileştirmeye dönük bir çalışma olarak bakmaları gerekiyor. Büyükşehir'de yaşamanın güzelliklerinin yanı sıra riskleri de var. Biz artık Orta Anadolu'da küçük bir kasaba değiliz. Büyükşehir'in getirdiği birlikte yaşama kültürü ve disiplinli yaşamayı halkımızın özümsemesi gerekiyor. Uygulama sayesinde; Grand Kavşağında yüzde 63 oranında araçların bekleme süreleri azaldı. Uygulama sonrası sürücülerin bu kavşağı kullanma talebinin yükselmesiyle kavşak hacmi yüzde 25 arttı, kuyruklanma gözlenmedi. Sinyal sürelerinde yeşil sürelerinde artış sağlandı. Ayrıca, 25 Aralık Kavşağı, Değirmiçem Kavşağı, İller Bankası 1-2 Kavşağı, Yeditepe Kavşağı, Doğumevi Kavşağı, Çevik Kuvvet 1-2 Kavşağı gibi kavşaklarda sola dönüş yasağı uygulaması yapıldı. Söz konusu kavşakların uygulama sonrası kullanım kapasiteleri artmış olup sinyalde bekleme süreleri azaldı. Sola dönüş kısıtlamasıyla ilgili hazırladığımız kavşak projeleri, Kent Merkezi Kavşak Verimliliği Artışı 2017 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Verimlilik Proje Ödülünü' kazandı” şeklinde konuştu.

“Köprülü kavşakları çevre yoluna bağladık”

Zor şartlar altında 4 yılda 12 adet köprülü kavşak yaptıklarını kaydeden Fatma Şahin, “Gaziantep Ulaşım Ana Planı kapsamında trafiği fotoğrafladık, öncelikleri belirledik. Bu ağır koşullarda bizim büyüklüğümüzde 12 kavşak bitiren başka bir şehir yok. Yarısını devletimiz yarısını biz yaptık. Çevre yolu bağlantılarını tercih ettik. Fevzi Çakmak'ın dışında Çevre yolu bağlantısı başka yoktu. İller Bankası önünde büyük bir sıkışma vardı. Önce Bedri İncetahtacı Köprülü Kavşağını Çevre yoluna bağladık, ardından Dr. Asım Güzelbey Köprülü Kavşağını ve Şehirgösteren Köprülü Kavşağını bağladık daha sonra Dedeman yarım kalmıştı, orayı bitirdik. Mezarlık Köprülü Kavşağı'nı yeniden revize ettik. Şehrin tüm çıkışlarını rahatlattık. Bir de Gaziantep Havalimanı koridorunda çok ciddi bir düzenleme yaptık. Yeni yapılacak köprülü kavşaklarımız olacak. Primemall Alışveriş Merkezi'nde büyük bir sıkışma olacak. Orada yapılacak bir köprülü kavşak oradaki tüm hayatı etkileyecek. İnsanları orayı kullanmadan Yamaç Tepe'de TED Kolejini kapsayan bir köprülü kavşak projesi hazırladık. İnsanlar, Primemall'ı kullanmadan Çevre yolunu kullanacak, Gaziantep Üniversitesi ve Organize Sanayi Bölgesi hattına geçebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bu projenin ihalesinin Şubat ayında yapılacağını söyledi. Şahinbey Köprülü Kavşağı, Kahraman Emmioğlu Köprülü Kavşağı, Karataş Köprülü Kavşağı, Beylerbeyi Köprülü Kavşağı, Yeşil Vadi Köprülü Kavşağı, Mehmet Şimşek Köprülü Kavşağı, Organize Sanayi Bölgesi Köprülü Kavşağı ve Büyükşehir Belediyesi Köprüsü'nü tamamladık” ifadelerini kullandı.

“Düzbağ'ın avantajları yansımaya başladı”

Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan ve Kahramanmaraş'tan doğan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e ulaştıracak Düzbağ İçme suyu Projesi'nin 45 gün içinde tamamlanacağını kaydeden Şahin, "Vatandaşa verdiğimiz sözü yerine getirerek, şubat ayındaki GASKİ Genel Kurulu'nda su fiyatında yüzde 10 indirim kararı alacağız. Geçen yıl ocak ayında da yüzde 15 indirim yapmıştık. Su fiyatını bir yılda dörtte bir oranında düşüren bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Halkımıza hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Konut projelerine değindi

Konut projeleriyle Gaziantep'in sağlıklı bir biçimde geliştiğini vurgulayan Şahin, “Kuzey Şehir Projesi, her gün sanayi bölgesinde çalışan 150 bin kişiyi, şehre taşımaktan kurtarılacak. Kuzey şehirle birlikte şehrin çapını büyütüyoruz. Merkezde aşırı bir yığılma var. Kuzey Şehrin yanı sıra Geneyik'te de Kuzey Şehir gibi yeni bir şehir kuruyoruz. Burayı meradan çıkarmıştık, kentsel dönüşüme alanı ilan etmiştik. TOKİ, Geneyik bölgesine 1000 konut dikecek. İşçilerimiz, mühendislerimiz Kuzey Şehri kullanırken, Geneyik'te esnafımız, polisimiz, öğretmenimiz ev sahibi olabilecekler. Amacımız inşaların şehir merkezine gelmeden; altyapı ve üst yapısıyla, hastanesiyle, okuluyla, sosyal donatısıyla tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek yaşam alanı kurmak.Şehri;kuzeyine, güneyine ve batısına doğru sağlıklı ve dengeli bir şekilde genişletiyoruz” diye konuştu.

41 Kız çocuğu yeniden eğitime kazandırıldı

Sosyal içerikli projelere de değinen Şahin, çocuk evlilikleriyle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında hazırlanan “Gelin Etmeyin Okula Gönderin Projesi”nin, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi ve 19 sivil toplum kuruluşun işbirliğinde yürütüldüğünü belirterek, çalışmalar sonunda 41 kız çocuğun yeniden eğitime kazandırıldığını söyledi.