İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şahin, “Şimdi uzaklardasın” şarkısını seslendirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında “Zeki Müren’den Şarkılar” adlı konser düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında “Zeki Müren'den Şarkılar” adlı konser düzenlendi. Günün yorgunluğunu üzerinden atmak için Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonundaki konseri izleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin “Şimdi Uzaklardasın" şarkısını, Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosuna katılarak koroyla birlikte seslendirdi.


“Sanat Güneşi” ve “Paşa” olarak anılan Zeki Müren'in unutulmaz şarkıları, yeniden hayat buldu. Gazianteplilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, izleyiciler doyumsuz bir gece yaşadı.


Şef A. Muhtar Küçükkömürcü'nün yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu, Zeki Müren'in yazdığı ve bestelediği şarkıları seslendirdi. Konser boyunca duygusal anlar yaşayan dinleyenler, koroyu ayakta alkışladı.


Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından Başkan Şahin, koro şefi Küçükkömürcü'ye günün anısına çiçek verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.