Şahin: “Sıvı gübreden biyogaz üreten ilk belediyelerden biri olduk”

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te, Sıfır Atık Projesi sayesinde inorganik ve organik atıkları ayrıştırarak organik hayvan atıklarından, sıvı gübreden biyogaz üreten ilk belediyelerden biri olduklarını söyledi.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda “Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm” başlıklı oturuma katıldı. Başkan Fatma Şahin, oturumda yaptığı konuşmada ekonominin yönetimi için iklim eylem planının gerekli olduğunu belirterek, 2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğinde ilk olarak iklim master planını devreye soktuğunu belirtti.

Sanayi kenti Gaziantep, imajını çeşitlendirmek ve yerel yönetimlere örnek olmak için Gaziantep'te sanayiyi yeşil hale dönüştürmek istediklerini kaydeden Şahin, bu hedefin gerçekleşmesi içinse doğaya atılan atıkların ağaçları kurutmaması ve balıkları öldürmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Sıfır Atık Projesi'nin çevreyi ve doğayı korumak anlamında çok önemli bir nitelik taşıdığını dile getiren Şahin, "İnorganik ve organik atıkları ayrıştırarak organik olan hayvan atıklarından, sıvı gübreden biyogaz üreten ilk belediyelerden biri olduk" dedi.

Hava kirliliğini azaltmak için kömür yerine doğal gaz kullanımını yaygınlaştırma yönünde çalışmalar yaptıklarını anlatan Şahin, “İklim değişikliğiyle daha güçlü mücadele etmek ve çevreyi koruma altına almak için iklim kanununun çıkarılması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Şahin, Gaziantep'te ekolojik kent imajına güç kazandırmak ve alt yapısını en kısa sürede oluşturmak istediklerini bildirerek, "Bütün belediye başkanlarımızla birlikte mevcut ulaşımı çevre dostu ulaşıma döndürmeye çalışıyoruz. Avrupa'da bisiklet bir ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Biz istiyoruz ki bütün şehirlerimiz, bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullansın" diye ekledi.

Oturumda TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz konuşma yaptı.