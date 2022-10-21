Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Viyana'da düzenlenen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Yıllık Konferansı'nda ana konuşmacı olarak katıldı.

EBRD tarafından Yeşil Şehir ilan edilen Gaziantep'i temsil eden Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi'nin yeşil sanayi, yeşil enerji, atıkların ayrışması gibi çevreci konularda yaptığı çalışmaları, diğer yeşil şehir temsilcilerine anlattı. Başkan Şahin, yıllık konferansta yaptığı konuşmada, İmar, Ulaşım ve İklim Master Planları'nı beraber yürüttüklerini belirterek, Gaziantep'te yapılan sanayi atıklarının çevreye zarar vermemesi, yeşil ulaşım, doğalgazlı otobüse geçiş, bisiklet yolları, bisiklet kullanımının toplu taşıma sistemine entegrasyonu, güneş enerji santralleri, hidrojenli otobüsler için altyapı çalışmaları ve projeleri konularını anlattı.

Viyana'da bulunan hidrojenli otobüs tesiste incelemelerde bulundu

Viyana'da hayata geçirilen çevreci yatırımlar ve iyi örnekleri inceleyen Başkan Fatma Şahin, şehirde hizmet veren hidrojenli otobüs tesisine de ziyarette bulundu. Burada altyapı, işleyiş ve çalışma prensipleri hakkında teknik ekibiyle beraber bilgi aldı. Atıktan sanata sanat yönüyle ön plana çıkan Spittelau Atık Yakma Tesisi ve Bölge Isıtma Pompası alanında incelemelerde bulunan Fatma Şahin, tesisin kapasitesi, çevreci çalışma prensipleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Daha sonrasında Viyana Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni ziyaret eden Şahin, burada yetkililerden çevreci proje ve uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Şahin, Türk Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle buluştu

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Şahin, burada yaptığı konuşmada, belediye başkanı olarak göreve başladığı Gaziantep'te akıllı şehir planlaması, yeşil şehir, kültürel mirasın korunması ve mülteci konularında dünyaya örnek gösterilebilecek bir belediyecilik modeli meydana getirdiklerini ifade etti. Kültürel mirasın ülkeler ve toplumlar için önemine dikkati çeken Şahin, Gaziantep'in gastronomi alanında UNESCO şehri olduğunu, aynı zamanda antik kent statüsüne sahip müzeler şehri olduğunu dile getirdi.

"Kültürel miras en büyük gücümüz. Artık şunu söylemiyoruz, ne kadar kişi başına düşen milli geliriniz varsa o kadar zenginsiniz. Artık diyoruz ki ne kadar kültürel mirasın var ve ne kadar yetişmiş insan gücün var. İkisinde de hamdolsun çok zenginiz." değerlendirmesinde bulunan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin belediyecilik modeli olan Gaziantep modelinin dünyaya örnek teşkil edeceğini sözlerine ekledi. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da çok yönlü bir şehir olan Gaziantep'in Viyanalılar tarafından daha iyi tanınması için buradaki Türk toplumuyla yoğun bir çalışma sürdüreceklerini belirterek, Avusturya'da Gaziantep'e kardeş şehir olabilecek çok sayıda güzel kentin bulunduğunu dile getirdi.