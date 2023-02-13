Şahin:" Yaşamın normalleşmesi için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor"

Öncelikli olarak ulaşım ve zarar gören su hatlarının tamiri için büyük bir özveri ile çalışma yürütüldüğünü aktaran Başkan Fatma Şahin, depremin yaralarının sarılması ve zarar gören yaşam şartlarının iyileştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını ilk günden itibaren aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

“24 saatte su vermeye başladık 48 saatte hasar gören yolları düzelttik”

Masal Parkı'nda kurulan çadır yaşam alanında Başkan Fatma Şahin, yaptığı açıklamada depremin şehre büyük bir zarar verdiğini aktararak, “Bütün teknik ekibimizle 48 saat yolları açmaya çalıştık. Bütün kayalar yolları kapatmış, yollar ayrılmıştı. Erişilebilirliği, ulaşılabilirliği sağlamamız gerekiyordu. İkincisi suyu akıtmamız gerekiyordu. Su pompajlarının olduğu yerler bizim ana pompaların olduğu yerde birinci derece deprem alanında kalmıştı. Hele de Pazarcık tarafı ana merkez suyumuzu aldığımız yer. Bütün teknik arkadaşlar hızlı bir şekilde oraya gitti ve 24 saat içinde şehrin su akışını sağladı. Şimdi bütün ilçelerimiz ve beldelerimiz başta olmak üzere şehre su akışı temin edildi” dedi.

“Şehirde bulunan evlerin yüzde 70'i tarandı”

Açıklamasının devamında Başkan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet bakanlarının gelerek ihtiyaçları dinleyerek giderilmesi için büyük bir irade gösterildiğini ifade ederek, “Bu büyük felakette herkesin birlikte birilerine yardımcı olması gerekiyordu. ‘Birlikte rahmet var' dönemi. Öncelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ekibinin hepsinin burada olması elimizi çok kuvvetlendiriyor. Şu anda şehrin yüzde 70'nde taramalar yapılıyor. Bu taramalara göre hasarsız evler var, az hasarlı evler var, orta hasarlı evler var, çok hasarlı evler var. Şimdi çok hasarlı evleri konteynırlara alacak düzenleme yapılıyor. Orta hasarlı evleri güçlendirmemiz gerekiyor. Herkesin evine bir an önce yerleşmesi lazım. Biz bir taraftan onların psikososyal desteğini veriyoruz. Özellikle çocuklarımızın büyük depremde psikososyal desteğe ihtiyacı var. Gençlerimizin yaşlılarımızın her yaş grubu için şu anda üniversitede ki hocalarımızla ve arkadaşlarımızla çocuklarımız için bir ortam hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Doğalgazların dairelere güvenle verilmesi için 900 kişi denetleme yapıyor”

Doğalgaz hakkında da bilgi veren Şahin, “Doğalgaz şehre geldi ama önce hastanelere verildi. Şu anda şehirde her dairede doğal gaz denemesi yapılıyor. Şu anda 900 kişi bu denemeyi yapıyor. Tramvaylar çalışmaya başladı. Arkasından otobüslerimizi hızlı bir şekilde çalıştırmaya başlayacağız” dedi.

“Nurdağı ve İslahiye için sağlık setleri hazırlıyoruz”

Açıklamalarının son bölümünde depremden yoğun etkilenen Nurdağı ve İslahiye'de yürütülen çalışmalara değinen Şahin, “Nurdağı ve İslahiye'de en büyük temel sorun temizlik. Bir taraftan hijyenik temizlik yapıyoruz bir taraftan dezenfekte yapıyoruz bir taraftan da bireysel temizlik malzemeleri dağıtıyoruz. Dolayısıyla hepimiz birbirimize yardımcı olup el birliğiyle felaketten en az zararla çıkmamız gerek. 2 milyon bize emanet, canı bize emanet, malı bize emanet ailesi bize emanet. Ben ve arkadaşlarım bir haftadan beri gece gündüz sahadalar. Her biri kendi görevini yapmaya ve devletle entegre olarak hızlı bir şekilde sorun çözme kapasitesini artırmaya çalışıyor. Eksikler olabilir çünkü hakikaten çok büyük bir alan. Burada bireysel hatalar olabilir. Eğer böyle şeylerde varsa bize 153 den bildirin hızlı bir şekilde bu eksikleri tamamlayalım” diye konuştu.