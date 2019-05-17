Şahin, Yavuzelilerle iftarını açtı

Şehit İbrahim Solak İlkokulu bahçesinde kurulan iftar sofrasına, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, Yavuzeli Kaymakamı Eyüp Gürdal ve çok sayıda ilçe halkı katıldı. İftar öncesi Yavuzeli Belediyesi ve Yavuzeli Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Başkan Şahin, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yavuzeli'nin büyüdüğünü geliştiğine şahit oluyoruz

İftar programında vatandaşlara seslenen Başkan Şahin, 17 yıldır aynı heyecanla Yavuzeli'nin desteğiyle hizmete devam ettiklerini belirtti.

Şahin, “Yavuzeli, adını Yavuz Sultan Selim Han'dan alan çok özel bir ilçemiz. Bizim açımızdan ise merkeze en yakın olan ilçe. Bu yüzden ne kadar hızlı dokunursak, o kadar hızlı iyileşme, güzelleşme görüyoruz. Bir bebek gibi Yavuzeli'nin büyüdüğünü geliştiğine şahit oluyoruz. Emeği geçen herkese başta Kemal başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kaymakamımız da geldiği günden bu yana hızlı bir şekilde hareket edip, sorunları çözdüğü için ayrı teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürüm size. Cömertliğiniz, paylaşımınız, kardeşliğiniz ve dostluğunuzdan dolayı kendinizi takdir edin. Burada, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde GASMEK kurslarıyla, yapılan diğer çalışmalarla insanı merkeze alarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Rumkale, ilçenin geleceği için çok önemli

Yavuzeli'ne bağlı Rumkale'nin avantajlarından bahseden Şahin, “Yavuzeli'nde büyük bir hazine var. Fırat ve onun incisi Rumkale. Buranın hak ettiği değere ulaştırarak gençlerin işsizliğini çözmek istiyoruz. İstihdam ve kültürel belediyecilik için büyük bir hazine var. Rumkale'nin kapağını açtıkça içinde büyük eserler çıkıyor. 2 yıldan bu yana burada su sporları festivali yapıyoruz, her gelen hayran kalıyor. Ama bir sahil düzenlemesi yapmamız lazımdı, 7-8 milyon TL'lik bir yatırımı bunca zorluğa rağmen talimat verip işleme aldık. Bu hafta yüklenici firma işi teslim aldı, 3 ay sonra tamamlanacak. Benim muradım bununla kalmayacak, Allah'ın izniyle Rumkale'nin tepesine bir teleferikle bütün Fırat'ı ayaklarınızın altında izlettirmek istiyorum. Rumkale'nin üstünde lavanta ormanı oluşturarak buraya gelenler, bir kahve içsinler, bu güzelliği bütün Dünya'ya göstermek istiyorum. Rumkale, Yavuzeli ekonomisi ve ilçenin geleceği için çok önemli. Bunun için çabalıyoruz. Kuzey Gaziantep'e giden en kısa yolu Yavuzeli yolundan yaptık, burayı ve kuzey Gaziantep'i Adana yoluna bağlayacağız. İkinci bir çevre yolu olacak. Ayrıca nilüferlerle bezeli Karapınar'ı kamulaştırmasını tamamladık yeni dönemde hizmete açılacak” diye konuştu.

Konuşmanın ardından GASMEK Müzik Topluluğu konser verdi, söyledikleri ilahiler ve eserlerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.