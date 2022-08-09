Şahin: “Yeni karavan park bu hafta içinde hizmete açılacak”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeşilin maviyle buluştuğu Allaben Göleti'nde inşa edilen yeni karavan parkın bu hafta içinde hizmete açılacağını söyledi.

Hizmet için gün sayan yeni karavan park alanını inceleyen Başkan Fatma Şahin, pandemi sonrası yerli ve yabancı turistin turizm anlayışının çeşitlendiğini belirterek, “İnsanlar karavan ve karavan turizmi ile ilgili daha yüksek beklentilere sahip oldu. Bize düşen şey, bu altyapıyı oluşturmaktı” dedi.

Türkiye'deki diğer örnekleri inceleyerek karavan park alanını inşa ettiklerini anlatan Başkan Şahin, “Federasyonla çalıştık. Fikir alışverişlerimiz oldu. Bu doğrultuda projelendirmemizi yaptık. Bundan sonraki kısım da işletme modeli. Bu modelde de ekip arkadaşlarımız, bu alanda hizmet verecek şekilde aldıkları eğitimle misafirlerimize hizmet verecek. Bu güzel işletme mantığıyla birlikte karavan turizmini bir aile turizmine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bizim amacımız uluslararası alandaki en iyi karavan park alanını oluşturmak. Böylelikle Gaziantep'i bir çekim gücü haline getirerek kentin de cazibesini artırmayı planlıyoruz. Buraya gelen kişiler, şehre de geliyor ve alışveriş yapıyor, esnafı rahatlatıyor. Yöresel tatları deneyerek damak tadına uygun olan ürünleri alıyor ve ülkesine götürüyor. Bunların hepsi bütünün parçaları. Bu alanı hazır hale getiren ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Gazi Kördeve de, yeni karavan alanı için detaylı bir saha araştırması yaptıklarını ifade ederek, “Türkiye'deki tüm karavan sahalarını ekibimizle birlikte gezdik. Notlarımızı aldırdık ve eksikleri belirleyerek bütüncül bir yaklaşımla karavan alanımızı federasyonla hazırladık” ifadelerini kullandı.

“Karavan alanındaki teraslar ismini gaziantep'in 5 antik kentinden alıyor”

Allaben Göleti'nin kıyısında 10 bin metrekare alana kurulan park, aynı anda 40 karavanı misafir edebilecek. Gaziantep'teki 5 antik kentin ismini taşıyan bölümlerin bulunduğu park alanı için Türkiye'deki diğer örnekler incelendi.

Gezginlerin, doğayla bütünleşeceği ve manzarasıyla keyifli anlar yaşayacağı bu yeni tesis için Türkiye çapındaki diğer örnekler gezilerek bütün ihtiyaçlar düşünüldü. Alanda pis suları deplase edecek altyapı sağlanırken, misafirlerin elektrik ve su sistemlerinden yararlanmaları için karavan parkların başına üniteler konuldu.

Tesiste bulunan ortak mutfak alanında misafirler, fırın ve ocaklardan yararlanarak kendi yemeklerini pişirme imkanına sahip olacak. Ayrıca, kişisel ihtiyaçların karşılanacağı çamaşırhane, bulaşıkhane, büfe ve banyo hizmetinden de faydalanabilecek.