Şahin, yeniden Türkiye belediyeler birliği başkanlığına seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri ardından düzenlenen 2019 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis toplantısı'nda tekrar başkanlığa seçildi.

Ankara'da toplanan TBB Meclisine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve encümen üyesi seçimleri yapıldı, mevcut başkan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeniden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçmişten günümüze Türk şehircilik anlayışına değinerek, şehirlerin insan yaşamının bir parçası olduğunu belirtti. Şehirciliğe yönelik yapılan düzenlemeler hakkında bilgi veren Oktay, çevre, yatay mimari, 2023 yeşil şehir vizyonu, millet bahçeleri, millet kıraathaneleri, sıfır atık projesi ve dayanıklı şehirler gibi konulara parmak bastı.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, sık sık birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “75 yıl önce Türkiye'nin ve dünyanın vizyonuna baktığımız zaman bu birliğin kurulmasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Tek çatı altında hangi partiden olursa olsun, bütün Anadolu'nun temsil edildiği bu yapı bugüne kadar güçlenerek geldi. 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından bugün burada seçilmiş başkanlarımızla birlikteyiz. Hepinize başarılar diliyorum. Bu salon Anadolu'nun sesi, Anadolu'nun rengidir. Yeni dönem hayırlı olsun” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığın kimlikli şehirler oluşturmak adına yaptığı çalışmaları aktardı. Belediye başkanlarıyla birlikte kentsel dönüşümde kararlı olduklarına aktaran Kurum, kentsel dönüşüm çalışmaları ve Sıfır Atık Projesi'nin detaylarını anlattı. Bakan Kurum, 23 ayda 18 bin 750 kamu kurulusunda sıfır atık sistemine geçtiklerini bildirdi.

Toplantıda TBB Genel Sekreter Ahmet Kazan 2019 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin meclisi bilgilendirdi. 2019 Yılı bütçe kesin hesabının görüşülmesi, sosyal denge sözleşmesi için yetki verilmesi, kadro ve derece değişikliği, sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesi başlıklı gündem maddeleri görüşüldü, oy birliğiyle karara bağlandı.

Encümen üyeleri belirlendi

Fatma Şahin'in başkanlığında görev alacak encümen üyeleri de seçimle belirlendi. Buna göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkkılıç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz TBB encümen üyeliğine seçildi.