Şahinbey 4. Kitap Günleri başladı

kez düzenlenen Kitap Günleri kapılarını kitapseverlere açtı.

Şahinbey Belediyesi tarafından, 8-16 Ekim tarihlerinde Akkent Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan Kitap Günleri açılış töreni ile kapılarını açtı. Açılan Kitap Günleri fuarı ile birbirinden özel konuklar okuyucuları ile buluştu Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılan “Şahinbey'de Kitap Günleri'ne gelen öğrenciler ve vatandaşlar, 29 yazar ile yaklaşık 90 yayınevinin kendilerine sunduğu birbirinden değerli söyleşileri dinleyerek kitaplar alabilecek. Açılış törenine AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra protokol üyeleri, yazarlar, öğrenciler ve kitapseverler katıldı.

“Yazarlarımızla hemhal olmalarını sağlıyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Bu yıl 4. kez düzenlediğimiz Şahinbey Kitap Günleri fuarımız başladı. Buraya 29 yazar ile 90'a yakın yayın evimiz katılıyor. 9 gün sürecek kitap fuarımıza gençlerimizi kitapla yazarlarla buluşturup onları söyleşileri ve imza günleriyle bir araya getirmeyi planladık. Gençlerimize şuana kadar 14 milyona yakın kitap dağıttık, amacımız gençlerimizin kitapla buluşması kitap okuma yarışmaları yapıyoruz. Kitap kuponları ve kitap dağıtıyoruz ve okudukları kitapların yazarlarıyla da bir araya getirip hep imza günleri yaparak hem söyleşiler yaparak yazarlarımızla hemhal olmalarını sağlıyoruz. Kitap fuarımızın ilk günü ilk saatleri olmasına rağmen yoğunluk ve ilgi var. Gelecek sene de Türkiye'nin en büyük 2. büyük kütüphanesini inşa ederek, gençlerimizi kalıcı olarak 24 saat açık olacaktır. Şimdiden kütüphanemizin fuarımızın şehrimize halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Gazi şehir çocuklarını hiç kimse tutamaz o yüzden eğitim şehri Gaziantep”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Allah'ın izniyle tesisleri tamamlanmış okuma alt yapısını kuvvetlendirmiş, bir gazi şehir çocuklarını hiç kimse tutamaz. O yüzden eğitim şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep, spor şehri Gaziantep ve bunun sonunda neler istiyoruz ilim sahibi olmak demek kendini tanımak demektir. O yüzden 'İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır.' Günün sonunda nerden geldik nereye gidiyoruz, biz kimiz dediğimiz kendini bilme değerleri oluşturduğumuzda bugün yaşanan hiçbir sorun kalmayacak. Dünyanın cehenneme döndüğü, çocukların öldürüldüğü, ailelerin göç yolunda yok olduğu bir dünya sürdürülemez. Özü medeniyet kodlarıdır, medeniyet kodlarını da öğrenmenin yolu da okumaktır” dedi.

“Biz medeniyet şehriyiz”

Gaziantep Valisi Davut Gül, “Biz medeniyet şehriyiz. Şuan ki durumumuza baktığımızda yine çok şükür 4 tane üniversitemiz var. Türkiye'de eğitim anlamında çok ciddi yatırımlar yapan bir şehiriz. Kültürle ilgili gerek bakanlıklarımız gerek belediyelerimiz ciddi anlamda destek veriyorlar ve bunun sonucu olarak da olumlu gelişmeleri hepimiz görüyoruz. Şahinbey Belediyemizin bu sene düzenlemiş olduğu 4. Kitap Fuarı bu anlamda çok önemli. Şahinbey'deki çocuklar, gençler sayı itibariyle Türkiye'deki ilçeler arasında birinci durumdadır. Bu gençlerin iyi yetişmesi için emek harcamak gerekiyor. Fiziki anlamda emek harcamak gerekiyor. Çocuklara özveriyle yaklaşarak öğretmenlerimiz bunu en iyi şekilde yapıyor” dedi.