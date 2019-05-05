Şahinbey Ampute, 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Şahinbey Ampute Futbol Takımı kendi evinde Ortatek Gazi Ampute Futbol Takımını ağırladı. Şahinbey Ampute Futbol Takımı rakibini 3-0'lık net bir skorla yenerek lig bitimine 3 hafta kala en yakın rakibine 10 puan fark attı. Şahinbey Ampute Futbol Takımı aldığı bu galibiyetle matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti.

50 dakika boyunca maçı tribünden izleyen ve destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bugün çok mutluyuz. Takımımız sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Şuanda en yakın rakibi ile 10 puan fark var. Bu galibiyetle 43 puana ulaştık. En yakın rakibimiz Ortatek Gazi'ydi onu da 3-0 gibi net bir skorla yenerek bu hafta itibariyle bitime 3 hafta kala şampiyonluk garantilenmiş oldu. Ben başta takım arkadaşlarımızı, yöneticilerimizi, kulüp başkanımızı kutluyorum. 10 yıldan beri bu ligde mücadele ediyoruz. İlk defa şampiyonluk Gaziantep'imize, Şahinbey'imize gelmiş oldu. Geçen yılda Türkiye Kupasını kazanmıştık. İnşallah bu başarı artarak devam edecek. İnşallah 2 hafta sonra yine sahamızda oynayacağımız Bursa maçı ile şampiyonluk kupasını alıp bu işi resmileştirmiş olacağız” dedi.

Şampiyonlukta rol alan olan herkese teşekkür eden Şahinbey Ampute Futbol Takımı Başkanı Cuma Güzel, “Şampiyonluk kolay olmuyor. Onursal başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun liderliğiyle ile biz bu işe baş koyduk. Tabi bu tek bizimle olmuyor. Teknik heyetimiz, bütün sporcularımız ve onların ailesini ile oluyor ayrıca onları da canı gönülden kutluyorum. Çünkü bu yürek işi, engelli spora kim destek veriyorsa biz onun yanındayız. Ben bize destek veren herkese, kulüp yöneticilerine, tüm antrenörlere, tüm sporcuların hepsini canı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yatırımların şampiyonlukla taçlandığını belirten Şahinbey Ampute Futbol Takımı Kaptanı Rahmi Özcan, "Biz lig başlamadan önce sezona zaten Şahinbey Gençli ve Spor Kulübü olarak Türkiye Kupası ile başladık. 1'inci kupamızı sezon başında aldık. Daha sonra lige şampiyonluk parolasıyla çıktık. Bugünde şampiyonluğumuzu ilan etmiş olduk. İnşallah resmi olarak kupamızı sahamızda alacağız. Bugün yapılan yatırım sonunda gördüğünüz gibi şampiyonlukla taçlandırıldı. Türkiye'deki sayılı ampute sahalarından bir tanesi bu. Çok büyük bir destek var bize bizde bu desteğin karşılığını şampiyonlukla yöneticilerimize ve belediyemize geri iadesini yaptık" dedi.

Şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Şahinbey Ampute Futbol Takımı Antrenörü Halil İbrahim Köprülü, “Başta belediye başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun ve kulüp Başkanımız Cuma Güzel'e teşekkür ediyoruz. Sezona Türkiye Kupası ile başladık. Gazi şehrimize Türkiye Kupası geldi. Akabinde lig başladı. Zor bir sezondu yaz-kış demeden haftada 3 ve 4 kez antrenman yaptık. İyi bir ekip olduk. Sonuç itibariyle 3 hafta var ama matematiksel olarak 10 puan fark oldu. Bugün şampiyon olmamız bizim için gurur verici” diye konuştu.