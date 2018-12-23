Şahinbey Ampute 5 haftadır namağlup

Akkent Spor Köyü'ndeki sahasında Pendik Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını ağırlayan mavi beyazlı ekip rakibini 4-0 mağlup etti.

Üst üste aldığı seri galibiyetlerle ligin en iddialı takımı konumuna gelen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi sahasında Pendik Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 8. dakikada Rahmi Özcan'ın attığı golle 1-0 önde tamamlamayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı ikinci yarıya da hızlı başlayan taraf oldu. Taraftarında desteğini arkasına alan mavi beyazlılar 37 ve 50 dakikada Kudrat'ın38. dakikada yine Rahmi Özcan'ın attığı gollerle rakibini 4-0 mağlup etti. Şahinbey Ampute Futbol takımı aldığı bu galibiyetle puanını 15'e çıkarırken, üst üste 5'nci galibiyetini de almış oldu.

Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, alınan galibiyetten dolayı teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek, “Şahinbey Ampute Futbol Takımımız 5 maçta 29 gol atıp 1 gol yiyerek, şuanda 15 puanla liderliğini sürdürüyor. Ben takımızı tebrik ediyorum. Kendileri için 86.500 metrekare alan üzerinde Akkent Spor Köyü içerisinde Ampute Futbol Sahasını yaptık. Buradaki maçlarımızın hepsini de bol gollü bir şekilde kazandılar. Ben teknik heyetimize, futbolcularımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor. Tüm takımlarımıza da başarılar diliyorum” dedi.

Hedefimiz şampiyonluk

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirterek “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak sezonbaşından bu yana hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylüyorduk. Bu doğrultuda da hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu hafta kendi evimizde Pendik Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını ağırladık. Rakibimiz ligimizin güçlü takımlarından. Rakibimizin gücüne rağmen karşılaşmayı 4-0 gibi net bir skorla kazandık. Alınan galibiyetten dolayı teknik heyeti ve futbolcularımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Halil İbrahim Köprülü, iki takımında iyi mücadele ettiğini belirterek “Öncelikle her iki takım oyuncularını kutluyorum. Çok iyi bir maç ve mücadele oldu. Özellikle ilk yarı rakibimiz iyi direndi. İlk yarıyı kaçan pozisyonlarımıza rağmen 1-0 önde kapattık. İkinci yarıda ufak tefek sertlikler oldu. Ancak bulduğumuz gollerle maçı kazanmasını bildik. Rakibimizi bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.