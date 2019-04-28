Şahinbey Ampute bir deplasmanı daha kayıpsız geçti

Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol takımı galibiyetler serisine devam ediyor. Deplasmanda Pendik Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşılaşan mavi-beyazlı ekip rakibini 1-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı galibiyet serisini Pendik Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürdü. Karşılaşmanın ilk yarısı gölsüz berabere tamamlanırken Şahinbey Ampute Futbol takımı ikinci yarıda Adam Mezhıev'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel ve kulüp yöneticileri şampiyonluğa yürüyen takımlarını İstanbul da yalnız bırakmayarak alınan galibiyet sonrası teknik ekibi ve oyuncuları tebrik ettiler.

Karşılaşma sonrasında sporcularla bir araya gelerek onları kutlayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol takımı olarak şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Sezon sonunda da ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum. Bu konuda hocama, sporcularıma ve ekibime güveniyorum. Bu hafta deplasmanda Pendik Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşılaştık. Oldukça zorlu geçen karşılaşmayı centilmenlik içerisinde 1-0 kazanmasını bildik. Şampiyonluğa adım adım ilerlediğimiz bu yolda takımımızı yönetim kurulu üyelerimizle birlikte yalnız bırakmadık. Bu galibiyette emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.