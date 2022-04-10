Şahinbey Ampute bir engeli daha aştı

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup etti.

Sezona hızlı başlayarak iç sahada ve dış sahada aldığı farklı galibiyetlerle rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ligin güçlü takımlarından İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı deplasmanda 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşma sonrasında gülen taraf mavi-beyazlı takım olurken, futbolcular ve teknik heyet alınan galibiyeti Onursal Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na, Kulüp Başkanı Cuma Güzel'e armağan ettiler. Karşılaşmanın 3 golünü de Barış Telli kaydederken rakibin tek golünü ise Rüstem Kurhan kaydetti.

“Takımı tebrik ediyorum”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak içeride, dışarıda önemli ve farklı galibiyetler aldık. Ligdeki bu çıkışımızı İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürerek rakibimizi 3-1 mağlup ettik. Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmış olduk. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibime ve futbolcularıma teşekkür ediyorum” dedi.