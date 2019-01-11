Şahinbey Ampute Bursa yolcusu

Gaziantep'i Ampute Futbol Süper Ligi'nde temsil eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol takımı Bursa deplasmanına çıkacak.

Cumartesi günü Bursa'ya gidecek olan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol takımı Pazar günü Bursagücü Ampute Spor Kulübü karşısında galibiyet hedefliyor. Ligde yakaladığı istikrarlı çıkışını Bursa'da da sürdürmek isteyen mavi-beyazlı ekip karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Hedefimiz galibiyet

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, hedeflerinin galibiyet olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz hafta Şehitkamil Ampute Takımı'nı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek ligdeki hedefimize doğru bir engeli daha aşmıştık. Takımız bu hafta deplasmanda Bursagücü Ampute Spor Kulübü ile karşılaşacak. Bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yenilmezliğimizi sürdürmek istiyoruz” dedi.

Galip gelmek istiyoruz

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor futbolcuları, Bursagücü Ampute Spor Kulübü maçından galibiyetle ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “İnşallah Bursagücü Ampute Sporu deplasman maçından galip gelerek liderliğimizi sürdürmek istiyoruz” diye konuştular.