Şahinbey Ampute dolu dizgin

Ligdeki istikrarlı çıkışını ligin ikinci yarısında da sürdüren Şahinbey Ampute Futbol Takımı deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Sezonun ilk yarısında rakibini farklı mağlup eden Şahinbey Ampute Futbol Takımı, ikinci maçında da rakibini 3-1 mağlup etmesini bildi. Sezona hızlı başlayarak içeride ve dışarıda aldığı farklı galibiyetlerle rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ligin ikinci yarısında da şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam ediyor. Ligde oynanan 13 maçtan sadece birinde beraberlik ile dönen Şahinbey ampute, kalan 8 haftayı kayıpsız kapatarak, şampiyon olmayı hedefliyor.

Muhammed 3 gol attı

Deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımına konuk olan mavi-beyazlı ekip karşılaşmanın ilk yarısını 1-1 eşitlikle tamamladı. Son haftaların formda ismi Muhammed Mubarık attığı 3 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Mavi beyazlılar Muhammed Mubarık'ın attığı gollerle rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Bu takım çok farklı

Şahinbey Amputa takımı, çıktığı 13 maçta rakip kalelerine toplam 64 gol atarken, kendi kalesinde ise sadece 4 gol gördü. rakiplerine gol olup yağan Şahinbey Ampute takımı, ligdeki 2 maçta 8-0, 2 maçta 7-0, bir maçta 7-1, iki maçta 5-0 gibi farklı skorlarla 3 puanın sahibi oldu. Takım, birer maçta ise 4-0, 4-1, 3-0, 2-0 ve 3-1 skorları ile sahadan ayrıldı.

“Şampiyon olmak istiyoruz”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak sezon başından bu yana hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylüyorduk. Bu doğrultuda da hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu hafta deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldik. Rakibimiz ligimizin güçlü takımlarından. Rakibimizin gücüne rağmen karşılaşmayı 3-1 gibi net bir skor kazandık. Alınan galibiyetten dolayı teknik heyeti ve futbolcularımızı kutluyorum” diye konuştu.

Ampute Süper Ligi'nde oynana 12 maçtan 11'ni kazanan Şahinbey ampute, sadece bir maçta rakibi ile berabere kaldı.