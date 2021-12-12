Şahinbey Ampute farklı galibiyetlere devam ediyor

Türkiye Ampute Futbol Süper Ligi'nde ilk iki maçını 4-0'lık skorla geçen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü'nü de 6-0 mağlup etmeyi başardı.

Sezona hızlı başlayarak iç sahada ve deplasmanda aldığı galibiyetlerle şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösteren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Erciyes Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşılaştı. Zorlu maçta etkili bir performans gösteren Şahinbey Ampute, rakibini, 10. dakikada Barış Telli, 14, 16, 32 ve 48. dakikalarda Halil İbrahim Esen ve 23. dakikada Abderraouf Ouchenne'nin attığı gollerle 6-0 mağlup etti. Şahinbey Ampute, bu sonuçla ligin en iddialı takımı olduğunu bir kez daha gösterdi.

"Farklı galibiyet moral verdi"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Antrenörü Halil İbrahim Köprülü alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Ligin iyi takımlarından Erciyes Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile deplasmanda karşılaştık. Zor olan karşılaşmayı erken bulduğumuz golle kolaylaştırdık. Oyuncularım sahada çok iyi mücadele ettiler. Hepsini tebrik ediyorum. Ligdeki çıkışımızı sürdüreceğiz” dedi.