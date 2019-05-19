Şahinbey Ampute Futbol Takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Bursa Ampute Gücü Futbol Takımı'nı 6-0 yendi. Daha önceden şampiyonluğunu ilan eden Şahinbey, maçın ardından kupa kaldırarak şampiyonluğu kutladı.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, 18 haftalık lig serüveninde 17 galibiyet 1 beraberlik ile namağlup bir şekilde şampiyon oldu. Şahinbey Ampute Futbol Takımı, 88 gol atarken sadece 4 gol yedi.

Şahinbey Ampute Futbol takımının destan yazdığını belirten Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Bugün iki bayramı birden kutluyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı aynı zamanda Gaziantep Şahinbey Belediyespor'umuzun şampiyonluğunu kutluyoruz. Allah razı olsun, başta kulüp başkanımıza, teknik heyetimize, tüm sporcularımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk defa Gaziantep'e Ampute Super Ligi kupası geliyor. Ayrıca bu yıl takımımız destan yazdı. Namağlup bir şekilde sezonun bitmesine bir hafta kala 88 gol atarak sadece 4 gol yiyerek sezonu kapatmış oluyoruz. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum, başarıların devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Cuma Güzel: "Burada yazdığımız destanı Avrupa'da da yazacağız"

Avrupa kupaları için bugünden çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Şahinbey Ampute Futbol Takımı Başkanı Cuma Güzel, “Bu kardeşlerim gerçekten yürekleri ile verdikleri sözü tutarak bu sonucu bugüne kadar getirdiler. Hocamıza talimatı verdim, biz Avrupa şampiyonluğu için gelecek sezon için şimdiden hazırlanıyoruz. Türkiye için çok ciddi başarıları, burada yazdığımız destanı Avrupa'da da yazacağız. Türk Milli Takımının omurgasını oluşturan Şahinbey Belediyespor dünya kupasında da milli takımımıza her türlü desteği verecek” ifadelerini kullandı.

Rahmi Özcan: "Çok çalıştık, çok çabaladık"

Çok çalıştıklarını ve çabaladıklarını söyleyen Şahinbey Ampute Futbol Takımı Kaptanı Rahmi Özcan, “Yıllardır Ankara'da olan şampiyonluğun artık Ankara'nın dışına çıkması gerektiğine inanıyorduk. Bu yıl çok güzel bir kadro kurduk. Aile ortamı oluştu. Her şeyden önemlisi çok büyük destekler var. Tesisler, tribünler, binamız her şey çok güzel Türkiye'deki en büyük tesis Şahinbey'de diyebiliriz. Bu gazi şehre şampiyonluğun yakışacağına inandık. Çok çalıştık, çok çabaladık, güzel kadro kurduk, sonucunu da şampiyonlukla aldık” dedi.

İbrahim Köprülü: "Çok mutluyum, çok gururluyum"

Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Şahinbey Ampute Futbol Takımı Antrenörü Halil İbrahim Köprülü de şu ifadeleri kullandı:

“Ben öncelikle çok mutluyum, çok gururluyum. 15 yıl Milli Takımın antrenörlüğünü ve teknik direktörlüğünü yaptığım süre içerisinde ampute futbolun gelişimi, kurumsallaşması adına emek verdik. Hem federasyon kupası hem de lig kupası ilk defa Ankara'nın dışına çıktı. Her şeyden önce esas şampiyonluklar bu tesislerdir. Bu tesisler yapmak kolay ama içini doldurmak önemli hem yaptık hem de içini doldurduk. Bizim için önemli olanlardan bir tanesi buydu. İyi mücadeleler oldu. Ne vardı bu takımda huzur vardı, denge vardı, yardımlaşma vardı. Soğuk kış günlerinde yılmadan özveride bulunup çalışmaları neticesinde ligi iyi yönettiğimizi düşünüyorum.”