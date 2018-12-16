Şahinbey Ampute Futbol takımı yine fark attı

Akkent Spor Köyü'ndeki sahasında İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını ağırlayan mavi beyazlı ekip rakibini 7-1 mağlup etti.

Üst üste aldığı seri galibiyetlerle ligin en iddialı takımı konumuna gelen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi sahasında İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 9. dakikada Rahmi'nin attığı golle 1-0 önde tamamlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı ikinci yarıya da hızlı başlayan taraf oldu. Taraftarında desteğini arkasına alan mavi beyazlılar 28. dakikada Rahmi'nin 29. ve 40. dakikada Kudret'in 41. dakikada Mubarak, 43. ve 51. dakikada Rahmi'nin attığı gollerle rakibini 7-1 mağlup etti. Rakibin tek golü ise 38. dakikada Barış Telli'den geldi.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak sezon başından bu yana hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylüyorduk. Bu doğrultuda da hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu hafta kendi evimizde İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını ağırladık. Rakibimiz ligimizin güçlü takımlarından. Rakibimizin gücüne rağmen karşılaşmayı 7-1 gibi farklı bir skorla kazandık. Alınan galibiyetten dolayı teknik heyeti ve futbolcularımızı kutluyorum” dedi.