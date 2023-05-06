Şahinbey Ampute galibiyet serisini sürdürdü

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Konya'da oynanan maçta Ortahisar Belediye Spor Ampute Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ligin önemli takımlarından Ortahisar Belediye Spor Ampute Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek ligdeki iddiasını ortaya koydu. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlanırken, ikinci yarıda mavi-beyazlı ekip 2 gol daha atarak güçlü rakibini 3-1 mağlup etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel alınan galibiyetle ligdeki iddialarını ortaya koyduklarını belirterek “Alınan galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Ligin güçlü takımlarından Ortahisar Belediye Spor Ampute Futbol Kulübü'nü 3-1 gibi net bir skorla mağlup ederek, şampiyonluk yolunda ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Oyuncularıma ve teknik ekibime güveniyorum. Galibiyet serisini önümüzdeki maçlara da taşıyarak hedefimize ulaşmak istiyoruz” dedi.