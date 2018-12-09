Şahinbey Ampute galibiyet serisini sürdürüyor

Sezona hızlı başlayarak içeride ve dışarıda aldığı farklı galibiyetler alan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ligin üçüncü haftasında İstanbul Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı deplasmanda 3-0 yendi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşma sonrasında gülen taraf mavi-beyazlı takım olurken, futbolcular ve teknik heyet alınan galibiyeti Onursal Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na, Kulüp Başkanı Cuma Güzel'e ve taraftara armağan ettiler.

"Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı sporcularını tebrik ederek, “Lige çok iyi başladık, içerde ve dışarda üst üste aldığımız galibiyetlerle iyi bir çıkış yakaladık. İstanbul Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile oldukca keyifli bir karşılaşma oynadık ve futbolcularımız şampiyonluk yolunda bir engeli daha 3-0 gibi net bir skorla geçtiler. Hepsini tek tek kutluyorum. Hedefimiz olan şampiyonluğa adım adım ilerliyoruz” dedi.