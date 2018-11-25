Şahinbey ampute gol olup yağdı

Sezonun ilk karşılaşmasını deplasmanda İstanbul Özürlüler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile oynayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı rakibini 8-0 mağlup ederek sezona hızlı bir başlangıç yaptı.

Sezona yeni bir teknik ekip ve transferlerle başlayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı sezonun ilk maçını deplasmanda İstanbul Özürlüler Spor Kulübü Ampute Futbol takımı ile oynadı. Karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan Şahinbey Ampute Futbol Takımı karşılaşmanın tamamında adeta bir futbol resitali sergiledi. Mavi beyazlı ekip karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün götürdüğü maçı Milli oyuncular Rahmi ve Fatih'in 2'şer, yeni transferler Mubarık'ın 1, Richard'ın 1, Halil İbrahim'in 1 ve Kudret'in attığı 1 golle karşılaşmayı 8-0 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildi.

Takımımızı tebrik ediyorum

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, “Öncelikle 2018/2019 Ampute Süper Lig'in tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak yeni sezon öncesinde takım kadromuzu yaptığımız önemli transferlerle güçlendirdik ve sezonun ilk maçını deplasmanda İstanbul Özürlüler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile oynadık. Yaptığımız yeni transferler ve geçtiğimiz sezon kadromuzda bulunan kaliteli oyuncuların ortaya koyduğu başarılı oyunla maçı 8-0 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildik. Ben her iki takımı da sahada da ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyor oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Aldığımız bu farklı galibiyeti de Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na armağan ediyoruz” dedi.